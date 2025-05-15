В Госдуме ответили на слова Трампа о победе США во Второй мировой войне

Заявляя, что США выиграли Вторую мировую войну, американский президент Дональд Трамп не пытается принизить заслуги Советского Союза. Таким мнением с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Конечно, Штаты внесли большой вклад в победу над фашизмом, в частности, они помогали СССР по программе ленд-лиза. Никто этого не отрицает. Однако это не является главной ролью в победе. Мне кажется, что Трамп пытается стать мессией, который должен вернуть былое величие Америки, поэтому в своих заявлениях он всегда подчеркивает особенность Штатов и их первостепенную важность», — сказал депутат.

Чепа добавил, что Трамп, в отличие от стран Прибалтики, не пытается намеренно оскорбить Россию. Однако, по его мнению, не стоит заигрывать с историческими фактами и искажать их.

15 мая, выступая перед военнослужащими на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, Трамп в очередной раз повторил свою мысль о том, что Штаты выиграли Вторую мировую войну.

Ранее в Совфеде обвинили Трампа в нарциссизме после слов о вкладе США в победу.