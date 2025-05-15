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Политика

Над Ростовской и Белгородской областями сбили БПЛА. Военная операция, день 1177-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1177-й день
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Работа ПВО группировки войск «Запад» в зоне спецоперации

Евгений Биятов/РИА Новости
Ночью средства ПВО уничтожили два БПЛА над Ростовской и Белгородской областями. Российская делегация уже прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной. Они пройдут в том же месте, в котором состоялись в 2022 году. Минобороны Венгрии отрицает, что над территорией страны сбили украинский беспилотник. «Газета.Ru» вела хронику событий.
Трансляция
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09:05

Президент РФ Владимир Путин накануне переговоров провел совещание по их подготовке. На нем присутствовала не только российская делегация, но и глава МИД Сергей Лавров, глава МО Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников — Песков

09:03

Продолжительность возобновляющихся в Стамбуле российско-украинских переговоров будет зависеть от их хода, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ТАСС.

08:56

ФСБ задержала 57 администраторов каналов и чатов Telegram с террористическим и неонацистским контентом. У них нашли переписки с украинскими кураторами.

08:44

⚡️Президент США Дональд Трамп не приедет на переговоры в Турцию, сообщил Fox News.

«После того как стало известно, что Путина нет в списке участников переговоров, американские официальные лица исключили президента [Трампа] из возможного списка участников», — сказано в сообщении.

08:39

⚡️Переговоры РФ и Украины пройдут в резиденции президента Турции Долмабахче, там же они состоялись в 2022 году. Встреча начнется в 10:00 по мск.

08:35

Глава МИД Украины Андрей Сибига уже прибыл в Турцию и даже успел встретиться с госсекретарем США Марко Рубио, пишет «Страна.ua».

08:23

Во время выполнения боевого задания погиб украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, сообщила его жена. Он вступил в ВСУ в марте 2022 года.

08:13

Российская делегация прибыла на переговоры в Стамбул — ТАСС

08:07

⚡️В МО рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили два беспилотника над Ростовской и Белгородской областями.

08:03

Министерство обороны Венгрии опровергло сообщения о том, что венгерские истребители сбили украинский беспилотник на северо-востоке страны.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1177-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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