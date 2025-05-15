Над Ростовской и Белгородской областями сбили БПЛА. Военная операция, день 1177-й

Президент РФ Владимир Путин накануне переговоров провел совещание по их подготовке. На нем присутствовала не только российская делегация, но и глава МИД Сергей Лавров, глава МО Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников — Песков
Продолжительность возобновляющихся в Стамбуле российско-украинских переговоров будет зависеть от их хода, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ТАСС.
ФСБ задержала 57 администраторов каналов и чатов Telegram с террористическим и неонацистским контентом. У них нашли переписки с украинскими кураторами.
⚡️Президент США Дональд Трамп не приедет на переговоры в Турцию, сообщил Fox News.
«После того как стало известно, что Путина нет в списке участников переговоров, американские официальные лица исключили президента [Трампа] из возможного списка участников», — сказано в сообщении.
⚡️Переговоры РФ и Украины пройдут в резиденции президента Турции Долмабахче, там же они состоялись в 2022 году. Встреча начнется в 10:00 по мск.
Глава МИД Украины Андрей Сибига уже прибыл в Турцию и даже успел встретиться с госсекретарем США Марко Рубио, пишет «Страна.ua».
Во время выполнения боевого задания погиб украинский актер и телеведущий Максим Нелипа, сообщила его жена. Он вступил в ВСУ в марте 2022 года.
⚡️В МО рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили два беспилотника над Ростовской и Белгородской областями.
Министерство обороны Венгрии опровергло сообщения о том, что венгерские истребители сбили украинский беспилотник на северо-востоке страны.