«Мы с братиком генералы»: близнецы из «Приключений Электроника» рассказали об участии в СВО

Актеры-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы, прославившиеся ролями в фильме «Приключения Электроника», сообщили, что служат генералами в казачьем подразделении, задействованном на Донбассе с 2014 года. По их словам, казаки в зоне СВО выполняют «боевые, гуманитарные и информационные задачи». Артисты еще в 2018 году попали в базу украинского сайта «Миротворец» из-за поездок в Донецк и Луганск.

Братья-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы, исполнившие главные роли в культовом советском фильме «Приключения Электроника», заявили, что находятся в зоне СВО в статусе генералов одного из казачьих формирований. Об этом сообщает RTVI.

По словам Юрия Торсуева, казаки, к которым они принадлежат, активно участвуют в событиях на Донбассе уже с 2014 года .

«Есть различные казачьи подразделения, формирования, которые выполняют абсолютно различные задачи — и боевые, и гуманитарные, и информационные и так далее, и так далее. Что касается нас, то мы с братиком генералы в казачьем подразделении», — добавил Юрий Торсуев.

Он добавил, что вместе с братом регулярно бывает в разных подразделениях на линии соприкосновения, выполняя приказы командования и координируя работу добровольцев.

Владимир Торсуев отметил, что его брат-близнец «хороший боец, хороший командир, хороший генерал». Он также рассказал о родственниках, проживающих на Украине: по его словам, для безопасности родных близнецы воздерживаются от прямых контактов с ними.

«Они боятся. Нам нельзя с ними поддерживать отношений. Мы же не хотим им зла. Мы когда придем в Киев, тогда мы их найдем и обнимем, поцелуем и скажем: «Дождались!» — заявил Владимир Торсуев.

Еще в 2018 году братья Торсуевы попали в базу украинского сайта «Миротворец» из-за поездок в Донецк и Луганск.

Артисты на СВО

Братья Торсуевы не первые российские актеры, участвующие в СВО. В 2022 году в качестве добровольца в боевых действиях принял участие актер сериала «След» Георгий Тесля-Герасимов. На сегодняшний день он в качестве стрелка служит в 3-м батальоне 383-й шахтерской дивизии под Угледаром.

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