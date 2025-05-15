Россия готова к переговорам, но они не начались. Что известно к этому часу?

Переговоры России и Украины в Стамбуле к вечеру 15 мая так и не начались и, по-видимому, будут перенесены на завтра. Делегация РФ под руководством Владимира Мединского находится в Турции, однако время встречи с представителями Киева до сих пор не определено. Состав делегации с украинской стороны также пока не объявлен. В заявлении для прессы Мединский заявил, что Россия настроена на конструктивный диалог и «поиск возможных развязок» в решении кризиса.

Россия готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава делегации РФ Владимир Мединский. Он также выразил готовность к возможным компромиссам и их обсуждению.

Мединский объяснил, что состав делегации был утвержден распоряжением президента России и она «обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров».

«Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения», — сказал он.

По его словам, задача прямых переговоров с украинской стороной — «рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта».

Говоря о непосредственной предыстории появления российской делегации в Стамбуле, Мединский рассказал, что вечером 14 мая президент России Владимир Путин провел в Москве совещание, в котором приняли участие руководство Совета безопасности России, министр обороны, начальник Генерального штаба, министр иностранных дел, а также руководители госбезопасности, разведки и командующие всеми группировками Вооруженных сил России, которые участвуют в специальной военной операции. Военные доложили о ситуации в зоне боевых действий, после чего состоялось подробное совместное обсуждение.

«С учетом доклада всех участников совещания, президент поставил задачи и определил нашу переговорную позицию для российской делегации в Стамбуле», — подчеркнул помощник главы государства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что по сравнению с 2022 годом в переговорной позиции России есть изменения, которые обусловлены переменами в ситуации на земле. По ее словам, территория Украины уменьшается каждый раз, когда переговорный процесс срывается со стороны Киева. Захарова напомнила высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Киев сохранил бы часть Донбасса при выполнении договоренностей, достигнутых в 2022 году в Стамбуле.

Позиция Украины

Время начала переговоров до сих пор не определено.

«Встреча может быть сегодня вечером, может быть завтра», —

сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Состав украинской делегации также пока не объявлен, хотя она, по словам Зеленского, уже на пути из Киева в Стамбул. Известно лишь, что ее возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров. В ее составе не будет начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и глава СБУ Василий Малюк.

По словам Зеленского, главным вопросом переговоров для Украины станет прекращение огня.

При этом он высоко оценил саму возможность начала подобных контактов.

«Путь, когда русские говорят про прямые переговоры, — правильный. Поэтому выбранное направление прямых переговоров правильное, что с этим будет — не знаю», — сказал он.

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Что предшествовало переговорам

11 мая президент России Владимир Путин заявил, что Москва предлагает украинским властям возобновить прерванные ими в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле для устранения первопричин конфликта и, возможно, достижения прекращения огня.

Украина под нажимом президента США Дональда Трампа согласилась, однако Зеленский заявил, что лично прибудет в Стамбул и ожидает того же от президента Путина.

Поздно вечером 14 июня состав российской делегации был объявлен. Ее возглавил помощник президента Владимир Мединский. В состав основной переговорной группы вошли начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Помимо них, в качестве экспертов Россию в составе делегации будут представлять первый замначальника управления информации Генштаба Александр Зорин, директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, замначальника управления по госполитике администрации президента Елена Подобреевская и заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ Виктор Шевцов.