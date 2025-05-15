«Сигнал Путина». США обеспокоены испытаниями «Орешника» перед переговорами

Российские военные испытывают ракетную систему «Орешник», посылая недвусмысленный сигнал Украине, президенту США Дональду Трампу и всему Западу, сообщил американский журнал The National Interest. Обозреватель обратил внимание, что при желании Россия могла бы поставить точку еще прошлой осенью, когда поразила объект ВСУ в Днепре. Однако делать этого не стала — Украине и НАТО, как отметил автор статьи, попросту нечем ответить на удары этими ракетами. Что в США говорят об «Орешнике» и почему о нем вспомнили в день российско-украинских переговоров — в материале «Газеты.Ru».

Сигнал Западу

ВС России проверяют гиперзвуковую баллистическую ракету «Орешник» на полигоне Капустин Яр, сообщил обозреватель журнала The National Interest Брэндон Вайхерт. Он добавил, что испытания могут проводить перед возможным ударом по объектам ВСУ.

«[Президент России Владимир] Путин посылает сигнал. Прислушается ли к нему Запад? Готовя такой удар, Москва посылает четкий сигнал Киеву: договаривайтесь, или мы устроим ад на украинские города, а системы ПВО НАТО не могут от этого защитить . Кроме того, Путин посылает очень четкие сигналы своим европейским коллегам, а также администрации [президента США Дональда] Трампа, которая, похоже, потеряла контроль в вопросе мирного соглашения по Украине. Этот посыл заключается в том, что российская военная экономика и ОПК развиваются с такой скоростью, что у России есть системы, о которых Пентагон сейчас только мечтает. Конечно, американские военные пытаются догнать и Россию, и Китай в области гиперзвукового оружия. Но они все еще отстают», — объяснил обозреватель.

По его мнению, если Россия все же применит «Орешник» еще раз, в обороне ВСУ образуются огромные бреши, которыми смогут воспользоваться российские сухопутные войска .

«Западные лидеры должны обратить внимание на эти российские испытания «Орешника» и подготовиться к необходимости вести переговоры, чтобы предотвратить крах Украины», — подчеркнул автор статьи.

Он призвал западных лидеров «усмирить свое эго» и признать, что они уступают России по ключевым программам разработки оружия.

«До тех пор, пока эти недостатки не будут должным образом устранены с помощью времени, лидерства и надлежащего распределения ресурсов, никакое биение в грудь не спасет Украину от ужасной участи», — констатировал обозреватель.

Защиты нет

Брэндон Вайхерт отметил, что «Орешник» может стать самым разрушительным оружием России. Очередные испытания, отметил он, неслучайно начали в преддверии российско-украинских переговоров. По его словам, это очередной сигнал Западу: тем более, что защититься от современных ракет попросту нечем.

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«Интересно, что удар в ноябре 2024 года (по позициям ВСУ в Днепре. — «Газета.Ru»), хотя и был мощным, был далеко не таким разрушительным, каким его могли бы совершить русские. Это связано с тем, что они решили не загружать на «Орешник» [мощную] боеголовку <…> если бы Москва действительно хотела закончить войну как можно быстрее», — отметил обозреватель.

Он добавил, что в мире практически нет систем, которые могли бы защититься от «Орешника» .

«Единственная система противовоздушной обороны, которая может быть способна сбить «Орешник», — это американская система противовоздушной обороны THAAD. Хотя система THAAD является передовой, она никогда не демонстрировала реальной способности как отслеживать, так и сбивать приближающееся гиперзвуковое оружие», — объяснил Вайхерт.

В ноябре президент Владимир Путин назвал «Орешник» еще одним надежным гарантом территориальной целостности России. Во время совещания с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками вооружений он отметил, что жители страны должны знать, что у РФ есть «колоссальная технологическая база, крепкий индустриальный и научный тыл».

По словам главы государства, Россия может снова применить «Орешник» в случае необходимости. Однако армия не спешит с этим: вооруженные силы всегда отвечают зеркально.

«Если мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим», — подчеркнул президент.

Он уточнил, что систем «Орешник» у России не так много. Путин не исключил использование этих ракет «сегодня или завтра» при необходимости.