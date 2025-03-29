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«Чуть не выгнал»: президент Бразилии отказался встречаться с посланником Зеленского

Президент Бразилии да Силва отказался обсуждать Украину с экс-премьером Италии
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Луис Инасиу Лула да Силва

Minh Hoang/AP
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва «чуть не выгнал» экс-премьера Италии Массимо д'Алему, который приехал встретиться с ним по просьбе Владимира Зеленского. По словам политика, да Силва посоветовал ему «заняться Палестиной» вместо Украины. Никаких конкретных результатов не принесла и поездка бывшего итальянского премьера в Пекин. Зачем д'Алема ездил в Бразилию и Китай — в материале «Газеты.Ru».

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встречаться с бывшим премьер-министром Италии Массимо д'Алемой, приехавшим по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета La Repubblica.

Как рассказал д'Алема, президент Украины обратился к нему в кулуарах «балканской инициативы» (вероятно, имеется в виду саммит стран Юго-Восточной Европы, состоявшийся в албанской Тиране в конце февраля). Он пояснил, что Зеленский попросил его встретиться с президентом Бразилии да Силвой и председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы понять, могут ли они «что-то сделать». По словам экс-премьера, украинский президент сказал, что его страна находится под угрозой катастрофы, потому что «американцы рано или поздно уйдут, а европейцы ненадежны».

«Я поехал, но Лула чуть не выгнал меня, сказав, что Украина — это американская проблема, и что они должны ею заниматься, а мне вместо этого, по его словам, нужно заняться Палестиной», — рассказал д'Алема.

Политик добавил, во время визита в Китай ему удалось встретиться только с ответственным за внешнюю политику в Коммунистической партии, однако из беседы д'Алема сделал вывод, что у Пекина «был план».

«Он сказал мне: мы могли бы подумать о международных силах, немного похожих на те, что были в Косово. Затем он попрощался со мной фразой, которая заставила меня задуматься: знаете, вы первый европеец, который приехал поговорить с нами об этом, остальные только просят нас не поддерживать Россию», — пояснил экс-премьер.

Позиция Бразилии

Президент Бразилии никогда открыто не поддерживал Украину, но при этом высказывался о необходимости переговоров, отмечая, что это единственный вариант закончить конфликт.

В начале 2023 года он предложил Украине «уступить Крымский полуостров России, чтобы положить конец войне». В мае Бразилия совместно с Китаем опубликовали меморандум об урегулировании украинского конфликта, в котором говорилось, что единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса являются переговоры и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога.

В 2024 году президент Украины раскритиковал бразильские власти, обвинив их в пророссийской позиции. Зеленский также пожаловался, что не встретил понимания и поддержки со стороны да Силвы во время встречи в Нью-Йорке в сентябре 2023 года.

«У меня был хороший разговор с президентом Лулой. И я думал, что он меня понял. Я был благодарен ему за встречу, я был очень открытым, абсолютно открытым, я хотел увидеть в его опыте понимание того, что происходит, а не просто [предложение о] политическом примирении», — рассказал украинский лидер.

В ответ на это да Силва позже заявил, что Украине следовало взаимодействовать с Бразилией для разрешения конфликта с Россией до начала спецоперации, поскольку теперь руководство страны не собирается занимать сторону Киева и продолжит отстаивать скорейшее начало переговоров.

В феврале 2025 бразильский лидер еще раз подчеркнул, что его страна выступает за разрешение конфликта путем переговоров и не изменит свою позицию. Он также отметил, что Бразилия не намерена направлять вооруженные силы на Украину, однако готова разместить потенциальный миротворческий контингент по окончании боевых действий.

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