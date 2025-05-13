«Странный ажиотаж вокруг встречи в Стамбуле». Что будут обсуждать Россия и Украина

По предложению Владимира Путина 15 мая в Стамбуле должны состояться переговоры между представителями Украины и России. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф предположил, что отказ Киева от территорий, Запорожская АЭС и доступ к Днепру и Черному морю станут главными темами. Что обсудят стороны и произойдет ли встреча Путина и Зеленского в Стамбуле — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин предложил провести переговоры между представителями Москвы и Киева без предварительных договоренностей. Он подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры должны состояться 15 мая в Стамбуле. Диписточник в Анкаре сообщил РИА Новости, что все полностью готово к переговорам, которые пройдут в закрытом формате. Деталей о том, кто будет участвовать и какие темы будут обсуждаться, пока не приводится. Однако многие политики делают собственные предположения на этот счет.

«Мало кто настроен оптимистично по поводу переговоров из-за разности позиций по целому ряду вопросов. Хотя администрация Трампа считает позитивным тот факт, что две страны садятся за стол переговоров после трех лет», — оценивает ситуацию британская газета The Independent.

Рассуждая о возможной встрече в Стамбуле, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что необходимо обеспечить признание реалий «на земле» в контексте конфликта на Украине, включая вхождение новых территорий в состав России. Он также назвал недоговороспособность Киева одним из препятствий в переговорном процессе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами, что 15 мая встретится с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и надеется на переговоры с Путиным во время этого визита. При этом он отметил, что Киев не рассматривает возможность встречи представителей России и Украины в ином составе. Зеленский добавил, что встречи переговорных групп возможны в будущем, но, по мнению Зеленского, для этого нужно достичь договоренностей о прекращении огня.

Главные темы переговоров

Отказ Киева от территорий, контроль над Запорожской АЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю могут стать главными темами на переговорах по урегулированию конфликта в Стамбуле. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Breitbart.

Уиткофф отметил, что ЗАЭС — «своего рода жемчужина в короне» из-за того, сколько электроэнергии она может производить, а вопрос о выходе Украины к Черному морю важен, так как позволил бы ей получить доступ к мировому океану.

Названные спецпосланником Уиткоффом вопросы действительно могут обсуждаться на предстоящих в Стамбуле переговорах, но комментарии о предстоящих темах только вредят атмосфере переговоров. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Безусловно, темы, которые перечислил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, в какой-то мере будут затрагиваться. Однако все зависит от повестки дня и уровня переговорщиков, которые будут участвовать во встрече с обеих сторон», — сказал сенатор.

При этом Карасин призвал не строить излишне подробные планы предстоящей встречи. По его мнению, для начала надо убедиться, что встреча представителей вообще состоится.

«Излишне много комментариев напоминают не совсем приличный вариант рассуждений вслух, хотя рассуждения вслух перед переговорами, как правило, только вредят атмосфере этих переговоров. Я призываю подождать. Тем более что ждать осталось не так долго. Уверен, что разговор будет с чистого листа, то есть все темы, которые интересуют обе стороны, будут обозначены, затронуты и обсуждены», — заключил Карасин.

Круг вопросов на встрече в Стамбуле будет явно шире, чем тот, что обозначил Уиткофф, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Уиткофф, конечно, перечислил ключевые вопросы, но есть много других важных тем. В том числе необходимо установить контроль за соблюдением возможного перемирия. Нужно, чтобы во время перемирия не допускались определенные действия, которые смогут изменить ситуацию и осложнять процесс подготовки мирного соглашения», — сказал Чепа в беседе с «Газетой.Ru».

Ажиотаж вокруг встречи

Переговоры между Россией и Украиной в том или ином виде обязательно состоятся, только не стоит ждать, что ключевое решение будет найдено прямо сейчас, подчеркивает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Сейчас вообще какой-то очень странный ажиотаж вокруг встречи в Стамбуле, как будто бы все ждут заключения мира уже в четверг. Между тем нет никаких оснований предполагать, что ключевые переговоры состоятся. Это такая политика с созданием мыльных пузырей», — отметил Лукьянов в беседе с «Газетой.Ru».

Он пояснил, что все темы, названные Уиткоффом, — это в первую очередь вопросы, которые волнуют самого Трампа.

«Я допускаю, что Трамп, который подходит сугубо меркантильно к этой теме, видит эти предельно конкретные темы. Однако мы знаем, что российский взгляд гораздо шире. Собственно, Путин предложил вернуться к стамбульской повестке, какой она была несколько лет назад. В рамках этой повестки обсуждались вопросы, касающиеся военно-политической ситуации и будущей безопасности России», — сказал политолог.

С противоположной точкой зрения в комментарии для «Газеты.Ru» выступил политолог-международник Кирилл Коктыш. Он считает, что две из трех названных Уиткоффом тем — это вопросы, которые Россия не будет обсуждать ни при каких обстоятельствах.

«Территориальный вопрос для России уже решен. Новые регионы включены в состав РФ по конституции страны. Эксплуатация Запорожской АЭС тоже производится Росатомом, так как сама станция находится на российских территориях, и этот вопрос тоже не обсуждается», — пояснил политолог.

Ультиматум Трампа и «жемчужина» ЗАЭС: в США назвали темы переговоров по Украине Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что окончательное соглашение по урегулированию... 13 мая 12:18

Он добавил, что Уиткофф мог обозначить «острые углы, с которыми Киеву будет тяжело согласиться». Однако для России это уже не предмет для обсуждений.

Кто прилетит в Стамбул

Американская газета The New York Times пишет, что после предложения о переговорах в Стамбуле президент Украины Владимир Зеленский попытался бросить вызов президенту Путину, предложив ему встретиться с ним в Турции лично. Позже президент Трамп поднял ставки, предположив, что он также может принять участие в такой встрече.

Советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова изменить решение о запрете переговоров с Россией, если Путин приедет на переговоры в Стамбул.

«Я думаю, что будут внесены изменения в это решение СНБО. Если мы будем выходить на подписание какого-то юридически выверенного документа, то я думаю, что будут внесены соответствующие юридические коррективы», — сказал украинский политик.

В свою очередь глава администрации президента Зеленского Андрей Ермак отметил, что отказ Путина лично присутствовать на переговорах в Стамбуле станет «последним сигналом» о намерениях Москвы не прекращать конфликт.

Личная поездка Путина в Стамбул имела бы мало смысла, считает член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Ехать в Стамбул первому лицу России нет никакого смысла, потому что кто его будет ждать там? Какой-то недополитик, который непонятно как был избран. Должна приехать делегация, чтобы провести предварительные переговоры, которые всегда ведутся перед встречей лидеров стран», — сказал Колесник «Газете.Ru».

Кроме того, депутат не уверен, что на встрече в Стамбуле будут достигнуты какие-то реальные договоренности:

«Украинцам верить нельзя, потому что после встреч к ним приедет какой-нибудь очередной Борис Джонсон и скажет продолжать военный конфликт, а в Киеве его и послушают. Так что встреча в четверг нужна, чтобы посмотреть друг на друга, кто из себя что представляет, произвести так называемое зондирование».

Россия не будет придавать Зеленскому легитимности, а потому вряд ли личная встреча с Путиным в Стамбуле состоится. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог-международник Кирилл Коктыш.

«Для чего нужна встреча на высшем уровне, когда не отработали даже переговорные группы. Вначале вопрос готовится, проходит торг, и только после этого документы выносятся на подпись первых лиц. Не принято, чтобы первые лица сами вели переговоры по всем острым пунктам. Это будет значить, что у них не работает аппарат», — сказал политолог.

«Если сочту это полезным». Трамп допустил, что прилетит на переговоры в Стамбул Дональд Трамп рассматривает возможность прилететь в Стамбул 15 мая, если «сочтет это... 12 мая 22:44

Он считает, что приезд Путина в Турцию может иметь смысл, если в Стамбул прилетит президент Трамп, потому что его вчерашнее заявление можно трактовать двояко.

«Возможная российско-американская встреча подготовлена в гораздо большей степени, нежели возможная встреча между Украиной и Россией. По украинскому треку вначале должен отработать МИД и переговорные группы. Иначе это дешевый театр одного актера», — заключил Коктыш.

Телеканал CNN сообщил, что на переговорах в Стамбуле планируют лично присутствовать специальные посланники президента США Кит Келлог и Стивен Уиткофф.

При этом сам спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин прибудет в Стамбул на переговоры с Украиной. По его словам, при таком развитии событий в Турцию приедет и президент США Дональд Трамп.