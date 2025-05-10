Канцлер ФРГ Мерц заявил, что готов к встрече с Путиным при необходимости

Если будет необходимость, если это поможет положить конец войне, я готов на многое. Об этом, комментируя возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил новый канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью BILD.

«Но прежде всего мы должны посмотреть, сможем ли мы достичь цели — прекращения огня — уже по итогам этих выходных», — заявил он.

До этого Мерц пригрозил России новыми санкциями, если она не согласится на длительное перемирие в рамках конфликта на Украине и полноценные переговоры. Политик призвал Москву «наконец-то встать на путь настоящих мирных переговоров».

9 мая еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс отверг возможность «дружеских отношений» ЕС и России, поскольку Москва якобы является самой большой угрозой для континента. По утверждению политика, дружба с президентом России Владимиром Путиным якобы спровоцирует Кремль на агрессивную «внутреннюю и внешнюю политику», а также внесет смятение в ряды Запада.

Ранее премьер европейской страны заговорил о «нападении» России.