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Политика

Лидеры четырех стран ЕС прибыли в Киев для обсуждения возможного перемирия. Военная операция, день 1172

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1172-й день
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Александр Река/ТАСС
Лидеры Франции, Великобритании, Германии и Польши прибыли в Киев для участия в саммите, на котором должно быть выработано предложение с призывом к 30-дневному перемирию, сообщает «Страна.ua». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев не готов к немедленному началу мирных переговоров. Российская сторона может согласиться на присутствие иностранных войск на Украине, если это не будет угрожать ее безопасности, заявил председатель совета клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:53

09:42

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что после запрета стран Прибалтики на пролет его самолета через их территорию рассматривался даже вариант поездки в Москву на автомобиле через Польшу и Белоруссию. Но в итоге он полетел через Румынию, Болгарию, Турцию и Армению и принял участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

09:31

Президент США Дональд Трамп сообщил о растущем разочаровании в связи с усилиями по завершению российско-украинского конфликта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, на встрече с ведущими донорами в своем клубе во Флориде Трамп признался, что усилия по решению кризиса вызывают у него бессонницу. Отвечая на вопрос одного из участников, он отметил, что с Владимиром Путиным было трудно вести переговоры, так как он хотел на Украине «всего».

09:22

Добровольцам отрядов «БАРС» в «Южной» группировке войск ВС РФ вручили награды. Видео предоставлено Минобороны РФ.

09:12

Четыре из одиннадцати храмов Суджанского района Курской области были уничтожены в результате атак ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Курской епархии Русской православной церкви. В публикации отмечается, что обстрелам подвергались все церкви на этой территории.

09:02

Глава МИД Украины Андрей Сибига, встречая на вокзале в Киеве лидеров Франции, Великобритании, Германии и Польши, заявил, что он ожидает «дальнейшего цементирования европейской солидарности и поддержку Украины», сообщает «РБК-Украина».

08:56

Лидеры Франции, Великобритании, Германии и Польши Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Дональд Туск прибыли в Киев, сообщает «Страна.ua». По информации издания, они намерены принять участие в саммите «коалиции желающих», на котором должно быть выработано предложение с призывом к 30-дневному перемирию. Если России откажется на него идти, то США и ЕС могут ввести очередные жесткие санкции.

08:45

Министерство иностранных дел Украины выразило демарш странам, чьи лидеры посетили Парад Победы в Москве 9 мая, и заявило, что визит якобы «не имеет ничего общего с чествованием памяти». Публикация появилась на сайте внешнеполитического ведомства республики.

08:36

Несмотря на объявленное Россией перемирие, ВСУ продолжают обстрел территории ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. Три мирных жителя, один из которых подросток, пострадали 9 мая после обстрелов.

«ВСУ вновь пытались атаковать территорию республики дальнобойным ракетным вооружением. Силы ПВО отбили атаку», — пояснил политик.

08:25

Российская сторона может согласиться на присутствие иностранных войск на Украине, если это не будет угрожать ее безопасности. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил председатель совета клуба «Валдай», декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий.

По его словам, оптимальным для России вариантом является включение мирных соглашений в большой международный договор о безопасности в Европе.

08:14

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News заявил, что Киев не готов к немедленному началу переговоров для урегулирования конфликта на Украине.

«Они не готовы к незамедлительным переговорам. Президент [России Владимир] Путин поддержал прекращение огня, но задал несколько вопросов», — пояснил Песков.

08:05

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск угрожают России новыми санкциями в случае, если Москва не примет условия Киева для перемирия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление.

Прямые переговоры сторон в настоящее время невозможны, так как со стороны Киева существует юридический запрет на их проведение.

08:00

Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня 1172-й день специальной военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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