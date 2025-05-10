Лидеры четырех стран ЕС прибыли в Киев для обсуждения возможного перемирия. Военная операция, день 1172

09:31

Президент США Дональд Трамп сообщил о растущем разочаровании в связи с усилиями по завершению российско-украинского конфликта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, на встрече с ведущими донорами в своем клубе во Флориде Трамп признался, что усилия по решению кризиса вызывают у него бессонницу. Отвечая на вопрос одного из участников, он отметил, что с Владимиром Путиным было трудно вести переговоры, так как он хотел на Украине «всего».