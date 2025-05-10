НДФЛ и военный сбор: Украина хочет собирать налоги с пленных россиян

Украинский кабмин одобрил законопроект о налогообложении военнопленных. В соответствии с документом, с захваченных россиян собираются взимать НДФЛ, ставка которого на Украине составляет 18%, и военный сбор, с прошлого года увеличенный до 5%. Налоговыми агентами в данном случае будут выступать лагеря для содержания военнопленных и СИЗО. Как отмечает «Страна.ua», инициатива означает, что пленных россиян на Украине привлекают к оплачиваемым работам.

Кабмин Украины одобрил законопроект, предусматривающий введение налога на доходы физических лиц и военного сбора для российских военнопленных, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Как следует из проекта закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об отражении в налоговом расчете сумм налога на доходы физических лиц и военного сбора, начисленных на вознаграждение за труд военнопленных», россияне, попавшие в плен, будут рассматриваться как отдельная категория физических лиц — нерезидентов страны в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года и Дополнительными протоколами 1977 года.

НДФЛ на Украине взимается по ставке 18%. Налоговыми агентами для исчисления и удержания выплат станут лагеря для военнопленных, а также следственные изоляторы. Их обяжут отражать в налоговой отчетности как общую сумму начисленного военнопленным дохода, так и сумму удержанных налогов.

По заявлению авторов поправок, законопроект направлен на систематизацию налогообложения доходов данной категории лиц и обеспечение прозрачности финансовых операций, связанных с их трудовой деятельностью.

Как отмечает украинское издание «Страна.ua», необходимость в таком законе означает, что российских военнопленных на Украине привлекают к оплачиваемым работам .

Военный сбор

Военный сбор — это обязательный платеж, введенный на Украине с 2014 года для финансирования потребностей Вооруженных сил страны. В ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, предусматривающий повышение налоговых ставок, включая увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5% .

Военный сбор взимается с доходов граждан, таких как заработная плата, дивиденды, прибыль от продажи движимого и недвижимого имущества, а также доходы от сдачи имущества в аренду и других подобных поступлений.

Освобождены от оплаты военнослужащие ВСУ, сотрудники Нацгвардии, СБУ, СВР, Государственной пограничной службы, Государственной службы охраны, МВД, Государственной службы специальной связи и защиты информации, а также Управления государственной охраны.

Рекомендация МВФ

На этой неделе Международный валютный фонд рекомендовал Украине повысить налоги для наполнения госбюджета в 2026 году.

«Среди ключевых предложений — повышение ставки НДС, введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц и усиление детенизации экономики», — сообщил Forbes Ukraine.

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