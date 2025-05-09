❗️Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону.
В июле истекает срок действия меморандума «Россия-ООН» по нормализации российского сельхозэкспорта, который был подписан в рамках зерновой сделки 2022 года, сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
ВСУ восемь раз атаковали территорию ДНР за сутки. Основная часть ударов пришлась на горловское направление, в результате обстрелов повреждено 4 объекта гражданской инфраструктуры.
Квадроциклы и пехота ВСУ из Сумской области с утра снова пытаются прорваться в Теткино. Также ВСУ продолжают направлять пехоту из Рыжевского леса к улице Чапаева, сообщает канал «Операция Z».
Китай считает необходимым устранить коренные причины украинского кризиса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин
❗️МИД КНР: Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином в Москве подтвердил готовность России начать переговоры по урегулированию на Украине.
КНДР продолжит поддерживать действия российской армии по защите суверенитета и территориальной целостности, заявил министр обороны Но Гван Чхоль.