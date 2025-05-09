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Политика

Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине. Военная операция, день 1171-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1171-й день
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи, 8 мая 2025 года

Александр Кряжев/фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином подтвердил готовность России начать переговоры по Украине, заявили в МИД Китая. ВСУ за сутки восемь раз атаковали территорию ДНР, большая часть ударов пришлась на Горловское направление. КНДР продолжит поддерживать действия российской армии по защите суверенитета и территориальной целостности, заявил министр обороны КНДР Но Гван Чхоль. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:18

❗️Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону.

9:09

9:00

⚡️В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства области.

8:42

В июле истекает срок действия меморандума «Россия-ООН» по нормализации российского сельхозэкспорта, который был подписан в рамках зерновой сделки 2022 года, сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

8:30

ВСУ восемь раз атаковали территорию ДНР за сутки. Основная часть ударов пришлась на горловское направление, в результате обстрелов повреждено 4 объекта гражданской инфраструктуры.

8:19

Квадроциклы и пехота ВСУ из Сумской области с утра снова пытаются прорваться в Теткино. Также ВСУ продолжают направлять пехоту из Рыжевского леса к улице Чапаева, сообщает канал «Операция Z».

8:05

Китай считает необходимым устранить коренные причины украинского кризиса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин

8:04

❗️МИД КНР: Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином в Москве подтвердил готовность России начать переговоры по урегулированию на Украине.

8:01

КНДР продолжит поддерживать действия российской армии по защите суверенитета и территориальной целостности, заявил министр обороны Но Гван Чхоль.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1171-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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