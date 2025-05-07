Кадыров встретился с Путиным после заявления об отставке

17:45

6 мая в чеченском государственном издании «Чечня сегодня» появился комментарий Кадырова по поводу слухов о его возможной отставке.

«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — говорил он.

Позднее глава Чечни в своем Telegram написал, что «многие не поняли смысл» его слов:

«Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы ЧР или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный Главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин. Я — пехотинец! Я — командный человек. Есть приказ — я выполняю».

Рамзан Кадыров ранее неоднократно заявлял, что готов покинуть пост главы Чечни. В 2017 году он отметил, что «есть несколько человек, которые на все 100% могут выполнять эти обязанности на высшем уровне».