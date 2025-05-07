Кадыров встретился с Путиным после заявления об отставке

Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым назвал новую мечеть имени пророка Исы в Чечне произведением искусства и отметил, что там служат очень грамотные и современные проповедники.
Владимир Путин на встрече с Кадыровым назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым.
«Чеченский народ трудолюбивый, талантливый. И вы, конечно, как руководитель республики можете быть довольны и можете гордиться результатами проделанной работы за последние годы», — сказал президент РФ.
Путин рассказал, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов постоянно докладывает ему о ситуации на всех участках фронта, в том числе упоминает и «Ахмат».
С начала СВО из Чечни в зону спецоперации отправились более 55 тыс. бойцов, из них более 20 тыс. добровольцев — Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров в разговоре со специальным корреспондентом «Ъ» Андреем Колесниковым ответил на вопрос о возможной отставке с поста.
«Сегодня спрошу у президента [РФ Владимира Путина]. Как скажет, так и будет. Выборы скоро. Спрошу. Но почему нет? Мы все сделали, все построили. А если что, если проблемы какие у кого-то появятся — вернемся! Но я еще раз говорю: не я решаю!» — заявил Кадыров.
Кадыров на встрече с Путиным заверил, что все поставленные президентом задачи в зоне СВО выполняются с полной отдачей.
Как минимум с 2019 года в СМИ и Telegram-каналах периодически появляются слухи о состоянии здоровья Кадырова. Новая волна слухов поднялась в январе 2025 года на фоне его длительного отсутствия в соцсетях.
В частности, летом 2023-го издания со ссылкой на чеченского оппозиционера писали, что глава Чечни находится при смерти и уже не разговаривает из-за проблем с почками.
6 мая в чеченском государственном издании «Чечня сегодня» появился комментарий Кадырова по поводу слухов о его возможной отставке.
«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — говорил он.
Позднее глава Чечни в своем Telegram написал, что «многие не поняли смысл» его слов:
«Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы ЧР или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный Главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин. Я — пехотинец! Я — командный человек. Есть приказ — я выполняю».
Рамзан Кадыров ранее неоднократно заявлял, что готов покинуть пост главы Чечни. В 2017 году он отметил, что «есть несколько человек, которые на все 100% могут выполнять эти обязанности на высшем уровне».