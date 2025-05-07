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Политика

Кадыров встретился с Путиным после заявления об отставке

Онлайн-трансляция встречи Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым
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Президент России Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Пресс-служба президента РФ
Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Кремле, они обсудили ход спецоперации на Украине. Встреча прошла после заявлений Кадырова о том, что он просит об отставке. Накануне глава Чечни пояснил, что его слова не так поняли, а принять кадровое решение может только президент России. В разговоре со специальным корреспондентом «Ъ» Андреем Колесниковым Кадыров подтвердил, что собирается задать вопрос об отставке Путину. О том, что ответил российский лидер, не сообщалось. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.
Трансляция
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18:30

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию. Следите за новостями в нашей ленте.

18:27

Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым назвал новую мечеть имени пророка Исы в Чечне произведением искусства и отметил, что там служат очень грамотные и современные проповедники.

18:23

Владимир Путин на встрече с Кадыровым назвал чеченский народ трудолюбивым и талантливым.

«Чеченский народ трудолюбивый, талантливый. И вы, конечно, как руководитель республики можете быть довольны и можете гордиться результатами проделанной работы за последние годы», — сказал президент РФ.

18:20

18:15

Путин рассказал, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов постоянно докладывает ему о ситуации на всех участках фронта, в том числе упоминает и «Ахмат».

18:13

С начала СВО из Чечни в зону спецоперации отправились более 55 тыс. бойцов, из них более 20 тыс. добровольцев — Кадыров

18:10

Глава Чечни Рамзан Кадыров в разговоре со специальным корреспондентом «Ъ» Андреем Колесниковым ответил на вопрос о возможной отставке с поста.

«Сегодня спрошу у президента [РФ Владимира Путина]. Как скажет, так и будет. Выборы скоро. Спрошу. Но почему нет? Мы все сделали, все построили. А если что, если проблемы какие у кого-то появятся — вернемся! Но я еще раз говорю: не я решаю!» — заявил Кадыров.

18:09

Бойцы, прошедшие подготовку в Чечне, блестяще воюют в зоне спецоперации — Путин

18:07

Кадыров на встрече с Путиным заверил, что все поставленные президентом задачи в зоне СВО выполняются с полной отдачей.

18:02

Владимир Путин начал встречу с Рамзаном Кадыров в Кремле.

17:55

17:50

Как минимум с 2019 года в СМИ и Telegram-каналах периодически появляются слухи о состоянии здоровья Кадырова. Новая волна слухов поднялась в январе 2025 года на фоне его длительного отсутствия в соцсетях.

В частности, летом 2023-го издания со ссылкой на чеченского оппозиционера писали, что глава Чечни находится при смерти и уже не разговаривает из-за проблем с почками.

17:45

6 мая в чеченском государственном издании «Чечня сегодня» появился комментарий Кадырова по поводу слухов о его возможной отставке.

«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — говорил он.

Позднее глава Чечни в своем Telegram написал, что «многие не поняли смысл» его слов:

«Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы ЧР или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный Главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин. Я — пехотинец! Я — командный человек. Есть приказ — я выполняю».

Рамзан Кадыров ранее неоднократно заявлял, что готов покинуть пост главы Чечни. В 2017 году он отметил, что «есть несколько человек, которые на все 100% могут выполнять эти обязанности на высшем уровне».

17:30

Здравствуйте, дорогие читатели. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 7 мая глава Чечни Рамзан Кадыров встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча состоится в Кремле на следующий день после заявлений главы Чечни о том, что он просит об отставке.

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