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«Операция Синдур»: последствия ударов Индии по Пакистану

Индия проводит военную операцию в Пакистане

Власти Индии сообщили о начале военной операции под названием «Синдур» против инфраструктуры, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую» и расположенную на территории Пакистана. Министр обороны Пакистана заявил, что в результате атак Индии погибли мирные жители. По его утверждению, удары пришлись исключительно по гражданским объектам. Пресс-секретарь пакистанской армии сообщил, что ответная операция со стороны Исламабада уже началась. Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа террористов расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной.

Синдур — порошок красного цвета, который наносится замужними индийскими женщинами вдоль пробора и в виде точки на лбу. Операция ВС Индии названа в честь индийских женщин, потерявших мужей во время теракта в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек.

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