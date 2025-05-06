«Приказ застал Белый дом врасплох»: Трамп не знал о приостановке помощи Украине?

Примерно через неделю после вступления в должность президента США Дональда Трампа глава Пентагона Пит Хегсет отдал приказ о приостановке поставки помощи на Украину, в результате чего были отменены 11 авиарейсов с оружием и боеприпасами. Агентство Reuters со ссылкой на источники предполагает, что это застало врасплох не только Киев, но и сам Белый дом, а Трамп таких указаний не давал. В администрации президента США эту информацию опровергли, заявив, что указания были, а они не собираются отчитываться о каждом разговоре между чиновниками.

Вскоре после вступления в должность президента США Дональда Трампа, в феврале 2025 года, по приказу главы Пентагона Пита Хегсета были отменены 11 авиарейсов с оружием и боеприпасами для нужд Вооруженных сил Украины. Агентство Reuters со ссылкой на информированные источники утверждает, что это стало следствием ошибки и недопонимания в среде соратников президента Трампа. А когда это выяснилось, приказ, который «застал врасплох Белый дом», был отменен.

По данным агентства, приостановке поставок вооружений на Украину предшествовала встреча в Овальном кабинете Белого дома с участием Трампа, Хегсета и других высокопоставленных чиновников.

«Во время совещания обсуждалась идея прекращения помощи Украине, сообщили два человека, присутствовавшие на совещании, но президент не давал указаний прекратить помощь Украине», — отмечает Reuters.

Вероятность того, что американский лидер мог отдать такое распоряжение до или после совещания, агентством не рассматривается.

По словам источников Reuters «Хегсет неверно истолковал обсуждения с президентом политики в отношении Украины и поставок помощи, не вдаваясь в подробности», а сам Трамп «не знал о приказе» министра обороны .

В Белом доме при этом заявили Reuters, что Хегсет выполнял указания Трампа, а приостановка помощи Украине была позицией администрации на тот момент.

«Переговоры о прекращении российско-украинской войны были сложной и динамичной ситуацией. Мы не собираемся подробно описывать каждый разговор между высокопоставленными чиновниками администрации на протяжении всего процесса. Суть в том, что сегодня война гораздо ближе к завершению, чем когда президент Трамп вступил в должность», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Отчаянные запросы»

По данным агентства, «остановка поставок вызвала смятение в Киеве» .

«В течение нескольких часов в Вашингтон поступали отчаянные запросы от украинцев и от официальных лиц в Польше, где координировались поставки», — говорится в публикации.

В статье утверждается, что пауза в поставках боеприпасов оказала влияние на положение ВСУ в Курской области и в итоге привела к потере ими своих позиций в российском регионе.

В течение недели поставки вооружений, утвержденные еще при президенте Джо Байдене, возобновились. В последующих разговорах с украинцами в Белом доме объяснили паузу «внутренней политикой», сказал источник агентства.

Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине. США пересматривают свою политику Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине после встречи президентов США и Украины. Дональд... 04 марта 08:46

Снова, после ссоры

Указанный случай приостановки военной помощи США Украине — не единственный в этом году. 4 марта после ссоры украинского президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме Пентагон заявил о приостановке всех поставок вооружений киевским властям. Это касалось и военных грузов, уже поступивших на склады в Польше для последующей передачи ВСУ.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в беседе с Fox News заявила, что президент Украины Владимир Зеленский «укусил руку, которая его кормит».

«Соединенные Штаты и американский народ устали оплачивать счета за эту войну. Президент Трамп хочет договориться о соглашении. К сожалению, оказывается, что президент Зеленский пока попросту не хочет этого», — говорила тогда Левитт.

Тем не менее, 11 марта поставки возобновились и продолжаются до сих пор.