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«Приказ застал Белый дом врасплох»: Трамп не знал о приостановке помощи Украине?

Reuters: США приостановили поставки оружия Киеву в феврале по приказу Хегсета
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Matt Rourke/AP
Примерно через неделю после вступления в должность президента США Дональда Трампа глава Пентагона Пит Хегсет отдал приказ о приостановке поставки помощи на Украину, в результате чего были отменены 11 авиарейсов с оружием и боеприпасами. Агентство Reuters со ссылкой на источники предполагает, что это застало врасплох не только Киев, но и сам Белый дом, а Трамп таких указаний не давал. В администрации президента США эту информацию опровергли, заявив, что указания были, а они не собираются отчитываться о каждом разговоре между чиновниками.

Вскоре после вступления в должность президента США Дональда Трампа, в феврале 2025 года, по приказу главы Пентагона Пита Хегсета были отменены 11 авиарейсов с оружием и боеприпасами для нужд Вооруженных сил Украины. Агентство Reuters со ссылкой на информированные источники утверждает, что это стало следствием ошибки и недопонимания в среде соратников президента Трампа. А когда это выяснилось, приказ, который «застал врасплох Белый дом», был отменен.

По данным агентства, приостановке поставок вооружений на Украину предшествовала встреча в Овальном кабинете Белого дома с участием Трампа, Хегсета и других высокопоставленных чиновников.

«Во время совещания обсуждалась идея прекращения помощи Украине, сообщили два человека, присутствовавшие на совещании, но президент не давал указаний прекратить помощь Украине», — отмечает Reuters.

Вероятность того, что американский лидер мог отдать такое распоряжение до или после совещания, агентством не рассматривается.

По словам источников Reuters «Хегсет неверно истолковал обсуждения с президентом политики в отношении Украины и поставок помощи, не вдаваясь в подробности», а сам Трамп «не знал о приказе» министра обороны.

В Белом доме при этом заявили Reuters, что Хегсет выполнял указания Трампа, а приостановка помощи Украине была позицией администрации на тот момент.

«Переговоры о прекращении российско-украинской войны были сложной и динамичной ситуацией. Мы не собираемся подробно описывать каждый разговор между высокопоставленными чиновниками администрации на протяжении всего процесса. Суть в том, что сегодня война гораздо ближе к завершению, чем когда президент Трамп вступил в должность», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Отчаянные запросы»

По данным агентства, «остановка поставок вызвала смятение в Киеве».

«В течение нескольких часов в Вашингтон поступали отчаянные запросы от украинцев и от официальных лиц в Польше, где координировались поставки», — говорится в публикации.

В статье утверждается, что пауза в поставках боеприпасов оказала влияние на положение ВСУ в Курской области и в итоге привела к потере ими своих позиций в российском регионе.

В течение недели поставки вооружений, утвержденные еще при президенте Джо Байдене, возобновились. В последующих разговорах с украинцами в Белом доме объяснили паузу «внутренней политикой», сказал источник агентства.

Снова, после ссоры

Указанный случай приостановки военной помощи США Украине — не единственный в этом году. 4 марта после ссоры украинского президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме Пентагон заявил о приостановке всех поставок вооружений киевским властям. Это касалось и военных грузов, уже поступивших на склады в Польше для последующей передачи ВСУ.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в беседе с Fox News заявила, что президент Украины Владимир Зеленский «укусил руку, которая его кормит».

«Соединенные Штаты и американский народ устали оплачивать счета за эту войну. Президент Трамп хочет договориться о соглашении. К сожалению, оказывается, что президент Зеленский пока попросту не хочет этого», — говорила тогда Левитт.

Тем не менее, 11 марта поставки возобновились и продолжаются до сих пор.

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