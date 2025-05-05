«Вплоть до зенитчиков на крышах». Как может быть усилена оборона Москвы на 9 Мая

Полковник Ходаренок: в случае провокации 9 Мая Киев будет превращен в развалины

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на планы ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве 9 Мая. В ночь на 5 мая украинские дроны нанесли удары по Московскому региону и некоторым другим населенным пунктам. Военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник в отставке Михаил Ходаренок рассуждает, как могут выглядеть мероприятия, усиливающие оборону столицы в праздничный день, и какие последствия могут ждать Киев, если ВСУ попробуют нанести удар по российской столице.

В Киеве дали понять, что ВСУ могут ударить по Москве 9 Мая. По всей видимости, не стоит относиться к словам украинского лидера как к простому сотрясению воздуха. По словам Владимира Зеленского, Украина не гарантирует безопасности мировых лидеров, которые приедут в российскую столицу на парад.

В арсенале украинской армии, надо заметить, есть средства поражения, в зоне досягаемости которых находится Москва в целом и Красная площадь в частности. К таковым относятся многочисленные БЛА самолетного типа, оперативно-тактические ракетные комплексы «Гром» и «Сапсан», дозвуковые крылатые ракеты типа «Нептун». Следует учесть, что этот удар может быть массированным. То есть в налете на Москву гипотетически могут принять участие сотни и даже тысячи БЛА, крылатых и баллистических ракет.

Как усилить оборону?

В этой связи в праздничные дни целесообразно резко усилить противовоздушную оборону столицы, создать мощные узлы противовоздушной/противоракетной обороны.

«Большие потери и разрушения». Чего ждать от Киева на майских праздниках? Владимир Путин объявил о перемирии в дни празднования 80-летия Победы — с 8 по 11... 29 апреля 15:02

Для наращивания боевого состава группировки сил и средств, предназначенной для ПВО Москвы и Центрального промышленного района, наверное, есть смысл перегруппировать из внутренних военных округов, Дальнего Востока, районов Крайнего Севера и Арктики все имеющие там зенитные ракетные системы и комплексы, необходимые образцы радиолокационного вооружения и автоматизированных систем управления, малокалиберную зенитную артиллерию, боевые вертолеты и истребители-перехватчики.

Вплоть до развертывания сети постов визуального наблюдения и размещения зенитных пулеметных установок (стрелков-зенитчиков с переносными зенитными ракетными комплексами) на крышах высотных домов Москвы.

Самое главное, наверное, заключается в том, чтобы все имеющиеся силы и средства противовоздушной/противоракетной обороны были включены в единый контур управления.

Ответный удар

Вместе с тем, наверное, не стоит все внимание сосредоточивать только на сугубо оборонительных мероприятиях. Противник должен со всей возможной в этом случае отчетливостью представлять себе, что за гипотетическим налетом ВСУ на Москву 9 Мая буквально через минуты последует сокрушительный удар по Киеву, в том числе и наверняка по кварталу правительственных зданий (включая офис президента Украины Владимира Зеленского).

В этих целях могут привлечены силы Дальней авиации (крылатые ракеты большой дальности типа Х-101 и Х-555), Военно-морского флота (крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Калибр-НК»), Ракетных войск и артиллерии (оперативно-тактические ракетные комплексы типа «Искандер-М»), беспилотные летательные аппараты.

В состав сил и средств, привлекаемых к подобному удару, вполне возможно, будут включены части и соединения Ракетных войск стратегического назначения, использующие средства поражения в обычном снаряжении.

В целом подобный «удар возмездия» может затмить решительно все, что было ранее в ходе специальной военной операции. Центр столицы Украины может быть превращен в развалины. И это в Киеве должны иметь в виду, оценивая свои планы налета на Москву 9 Мая.

Что касается усиленного режима работы в праздничные дни специальных служб Российской Федерации, то в силу специфики работы подобных органов сказать что-либо конкретное по содержанию этих мероприятий не представляется целесообразным. Но в плане пресечения проявлений любой террористической активности, можно не сомневаться, будет сделано и невозможное.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).