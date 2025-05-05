Подмосковье атаковали беспилотники ВСУ. Военная операция, день 1167-й

Некоторые европейские политики блокируют процесс вступления Украины в ЕС ради «места на трибуне на Красной площади», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Дональд Трамп сообщил, что США провели на выходных «очень хорошие» разговоры по России и Украине.
Президент США Дональд Трамп допустил возможность подписания законопроекта сенатора Линдси Грэма, предусматривающего новые санкции против России. Он уточнил, что его решение будет зависеть от позиции Москвы по урегулированию конфликта.
🔴 Средства ПВО за ночь сбили 26 беспилотников: 17 дронов на Брянской областью, пять — над Калужской , четыре — над Подмосковьем, сообщили в Минобороны РФ.