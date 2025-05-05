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Политика

Подмосковье атаковали беспилотники ВСУ. Военная операция, день 1167-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1167-й день
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Александр Река/ТАСС
Средства ПВО за ночь сбили 26 украинских беспилотников, из них четыре — в Подмосковье. В Конотопе уничтожили объект инфраструктуры, сообщил мэр города Артем Семенихин. Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших переговорах» по РФ и Украине, но допустил введение новых санкций против России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:41

Некоторые европейские политики блокируют процесс вступления Украины в ЕС ради «места на трибуне на Красной площади», заявил украинский президент Владимир Зеленский.

8:32

Временные ограничения взлета и посадки введены в аэропорту Надыма (ЯНАО) — Росавиация

8:23

Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил об уничтожении объекта инфраструктуры.

8:18

Дональд Трамп сообщил, что США провели на выходных «очень хорошие» разговоры по России и Украине.

8:15

8:09

Президент США Дональд Трамп допустил возможность подписания законопроекта сенатора Линдси Грэма, предусматривающего новые санкции против России. Он уточнил, что его решение будет зависеть от позиции Москвы по урегулированию конфликта.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь сбили 26 беспилотников: 17 дронов на Брянской областью, пять — над Калужской , четыре — над Подмосковьем, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1167-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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