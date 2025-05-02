«Детали бессрочных обязательств»: в Раде рассказали о «тайных» соглашениях с США

Министр финансов США Скотт Бессент и первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время подписания соглашения о природных ресурсах, 30 апреля 2025 года

Украина и США в рамках ресурсного соглашения подписали не один, а три документа, заявила председатель фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде Ирина Геращенко. Ранее в офисе украинского президента сообщили, что речь идет о двух технических документах. Геращенко назвала их «тайными» и добавила, что в них скрыты детали «бессрочных обязательств». Что известно о сделке по добыче полезных ископаемых — в материале «Газеты.Ru».

«Тайные соглашения»

Ирина Геращенко обвинила сформированное Владимиром Зеленским правительство в том, что оно так и не предоставило депутатам Рады и общественности все подписанные с США соглашения, «которых, как оказалось, три, а не одно».

«Власти очень торопятся с ратификацией тайных документов. На следующей неделе созывают срочное внеочередное заседание Верховной рады по одному вопросу — ратификация соглашения о недрах. Слугам во фракционных чатах уже приказали вернуться из командировок и больничных», — написала она.

По словам депутата, в Раде хотят ратифицировать только один рамочный документ. Другие, уточнила Геращенко, называют имплементационными, хотя именно в этих двух «секретных соглашениях спрятаны все технические детали бессрочных украинских обязательств».

«При этом во время часа вопросов к правительству [премьер-министр Денис] Шмыгаль технически обходил вопрос о гарантиях безопасности для Украины и как эти соглашения будут способствовать достижению справедливого мира. Да, это действительно не «Минск-3»», — резюмировала Геращенко.

Шмыгаль же во время выступления в парламенте не подтвердил слова депутата о подписании всех трех документов, потому что другие два «должны быть подписаны после ратификации первого соглашения». Премьер уточнил, что ратифицируют только основной договор (заседание запланировали на 8 мая), а остальные «имеют имплементационный характер и не требуют голосования». Шмыгаль пообещал предоставить детали этих документов депутатам на следующей неделе, после возвращения украинских переговорщиков из США.

Детали сделки с США

Пару дней назад советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что сделка по редкоземельным металлам с США состоит из рамочного и двух технических соглашений.

«Соглашение имеет несколько элементов. Ключевой — это рамочное соглашение, которое фиксирует наше партнерство экономическое. Это то, что мы с США будем совместно делать на нашей территории. А дальше есть два технических соглашения: о создании суверенного фонда между госагентствами и распределение обязанностей уже в фонде как таковом», — рассказал Подоляк в эфире украинского телемарафона.

По словам Шмыгаля, Украина после подписания сделки не утратит контроль над полезными ископаемыми.

«Украина сохраняет за собой контроль над всеми ресурсами, то есть недра, инфраструктура, природные ресурсы не являются частью или условием этого фонда этого соглашения», — объяснил он.

По словам главы правительства, Украина будет отчислять взносы с новых лицензий и ренты на минералы, половина будет поступать в общий с США инвестиционный фонд.

«Совместно с США создадим Инвестиционный фонд восстановления Украины, который привлечет глобальные инвестиции в наше государство», — чуть позже рассказала первый вице-премьер, глава минэкономики Украины Юлия Свириденко.

Она в очередной раз заявила, что страна сохранит полное владение и контроль за ресурсами. Управление фондом будут вести на равной основе. Свириденко добавила, что в соглашении с США нет упоминаний о долговых обязательствах Украины. По ее словам, доходы и взносы фонда не будут облагаться налогом ни в Штатах, ни на Украине .

Президент Дональд Трамп подтвердил подписание соглашения.

«Мы заключили сделку, в рамках которой наши деньги в безопасности, и мы можем начать копать и делать то, что должны. Это также хорошо для них (Украины. — «Газета.Ru»), потому что у вас будет американское присутствие на месте раскопок, а американское присутствие удержит многих злоумышленников подальше от страны или, скорее, от района, где мы проводим раскопки», — подчеркнул он.

В администрации американского лидера считают ресурсное соглашение с Украиной моделью для заключения сделок с другими странами, сообщил агентству Bloomberg служащий минфина США. По его словам, документ отражает планы руководства Штатов использовать внешнеполитические рычаги для укрепления экономики страны.