Над регионами России сбили 121 беспилотник. Военная операция, день 1164-й

08:14

США не сдаются в вопросе урегулирования конфликта на Украине, но осознают, что в мире есть много более важных проблем, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы не собираемся сдаваться, но наступает момент, когда президент Дональд Трамп должен решить, как долго еще можно заниматься этим на самом высоком уровне. В мире происходит много более важных вещей. Я не хочу сказать, что конфликт на Украине не важен, но считаю, что происходящее вокруг Китая важнее в долгосрочной перспективе», — сказал он в эфире телеканала Fox News.