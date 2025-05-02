«Теперь у него флеш-рояль»: в США заявили о реабилитации Зеленского перед Трампом

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне, США, 2025 год

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп, который еще недавно говорил об отсутствии у президента Украины Владимира Зеленского козырей, «раздал тому флеш-рояль». О том, что украинский лидер выбрался из «немилости» Трампа, также сообщила газета The New York Times. При этом отношения президентов России и США будто охладели. На этом фоне Владимир Путин мог изменить свои цели на Украине на более краткосрочные, утверждает CNN со ссылкой на разведку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп когда-то сказал, что у украинского лидера Владимира Зеленского нет козырей, а сейчас вручил ему «сильнейший набор карт». Об этом в эфире Fox Business заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Президент Трамп теперь раздал ему флеш-рояль (в покере — самая высокая комбинация карт, состоит из туза, короля, дамы, валета и десятки одной масти). Потому что сейчас мы можем взять эти карты, идти и показывать российскому руководству, что нет разницы между целями народов Украины и США», — подчеркнул чиновник.

По его словам, подписанная Киевом и Вашингтоном сделка о полезных ископаемых демонстрирует единство интересов двух стран и открывает новые возможности для взаимодействия на международной арене.

Зеленский выбрался из «немилости»

В свою очередь газета The New York Times (NYT) также сообщила, что Зеленский, похоже, выбрался из «немилости» Трампа. По данным издания, роль «консультантов по вопросам брака» между лидерами Украины и США сыграли премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Прогресс был заметен на импровизированной частной встрече, которую мужчины провели в кулуарах похорон папы Франциска в Ватикане в прошлые выходные. Во время встречи они сидели почти колено к колену в мраморной ротонде, выглядя сосредоточенными, но не враждебными. Хотя никто из них не обнародовал подробности беседы, обе стороны охарактеризовали 15-минутную сессию как позитивную», — отметила NYT.

В то же время издание обратило внимание на то, что отношения Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, которого американский лидер последнее время часто критиковал, будто охладели. Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил The New York Times, что «раздражение, нетерпение и даже разочарование» главы Белого дома по отношению к Путину возросли.

В связи с этим президент США попал в позицию, когда его решения могут повлиять на судьбу Украины. Аналитики отмечают, что перед ним сложный выбор, так как желание Трампа быстро достигнуть мирного соглашения сталкивается с его «врожденным» недоверием к Зеленскому и уважением к Путину.

Ситуацию, как уточнила газета, усугубляет и разобщенность чиновников американской администрации: спецпосланник президента США Стив Уиткофф говорит терминами, которые находятся «в тесной гармонии» с тезисами Кремля, тогда как американский госсекретарь занимает более жесткую позицию по отношению к РФ.

«Многие аналитики говорят, что <…> у него (президента РФ Владимир Путин. — «Газета.Ru») мало мотивации заканчивать боевые действия без еще больших уступок, чем предложил ему господин Трамп», — говорится в публикации.

При этом, по словам Тейлора, Трамп теперь, возможно, менее «благоговеет» перед российским лидером, чем в свой первый срок, и поэтому больше готов бросить ему вызов.

Путин меняет цели

При этом CNN со ссылкой на представителя разведки сообщает, что Владимир Путин якобы переключился на «краткосрочные цели» по укреплению контроля над занятыми территориями и стимулированию экономики и использует тактическую паузу для их достижения.

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«Путин, возможно, изменил свою позицию, [что] сыграло на вере президента Дональда Трампа и его переговорщиков в то, что российский президент может быть более готов рассмотреть потенциальное мирное соглашение, чем в прошлом», — считают собеседники CNN.

Однако, как отметил канал, высокопоставленные американские чиновники по-прежнему скептически относятся к заявлениям Москвы о готовности к переговорам. А неназванный европейский чиновник в беседе с CNN выразил мнение, что Москва готова «подыгрывать» США и ограничить свои непосредственные цели, чтобы улучшить отношения с Вашингтоном, но «явно не отказалась от своих максималистских военных целей».