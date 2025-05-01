Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Киев согласился на прекращение огня по текущей линии фронта. Военная операция, день 1163-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1163-й день
close
Сергей Бобылев/РИА Новости
Средства ПВО за ночь сбили восемь украинских беспилотников. Вашингтон и Киев заключили сделку о природных ресурсах, в рамках нее будет создан инвестиционный фонд по восстановлению Украины. Киев согласился на прекращение огня по текущей линии фронта, сообщил спецпосланник Трампа Кит Келлог. Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что более 70 американских законодателей поддерживают введение «сокрушительных санкций» против России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:22

Трамп «доломал» киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

9:07

Администрация Трампа одобрила экспорт оружия на Украину через прямые продажи на сумму от $50 млн, пишет Kyiv Post

8:55

Назначение Стива Уиткоффа ответственным за переговоры с Россией и Ираном вызывает все больше вопросов в окружении Дональда Трампа. Спецпосланник президента проводит встречи с Владимиром Путиным без сопровождения экспертов Госдепа и официальных переводчиков, иногда даже прибегая к помощи представителей Кремля — в нарушение дипломатических норм. Параллельно Уиткофф участвует в ближневосточных переговорах с ХАМАС и Ираном, которые пока не дали ощутимого эффекта. В Белом доме опасаются, что подходы Уиткоффа к дипломатии и одновременное ведение нескольких сложных направлений могут ослабить позиции США в переговорах с двумя серьезными соперниками.

8:43

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми приветствовал заключение Киевом и Вашингтоном сделки по украинским природным ресурсам.

8:32

В Вашингтоне осознают, что Зеленский пытается подорвать мирные усилия по Украине, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

8:21

Более 70 американских законодателей поддерживают введение «сокрушительных санкций» против России, заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Кроме того, как сообщает Bloomberg, США грозят пошлинами для стран, покупающих российские нефть, газ и другие «ключевые продукты».

8:16

Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, сообщили в минфине США. В рамках нее будет создан инвестиционный фонд по восстановлению Украины.

8:10

Киев согласился на условия прекращения огня, предложенные США на переговорах в Лондоне 23 апреля, сообщил спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог. План предусматривает замораживание конфликта на текущих позициях и запуск 30-дневного перемирия. Украина готова фактически признать контроль России над частью занятых ею территорий, но отказывается от юридического признания. США допускают де-юре признание Крыма и де-факто — других регионов в обмен на частичный возврат контроля Киеву.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь сбили восемь украинский беспилотников над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1163-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
*  внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Сделка на триллион долларов». США и Украина наконец подписали соглашение об ископаемых
США и Украина подписали соглашение об ископаемых и создали совместный фонд
«Он исходит из того, что можно договориться». В Белом доме не все довольны работой Уиткоффа
NYP: в Белом доме недовольны переговорами Уиткоффа с Россией и Ираном
Маск ответил на слухи об уходе из Tesla
По факту атаки дронов ВСУ на пригород Рыльска завели уголовное дело о теракте
В Японии машина наехала на школьников
Подоляк рассказал, как конфликт Индии и Пакистана может повлиять на Украину
В США высказались о будущем Украины при отказе от мира
Новости и материалы
Путин назвал Россию нацией победителей
Россиянам рассказали о доплате к пенсии в мае
В Госдуме объяснили угрозы Зеленского сорвать парад 9 мая
В США заявили о планах армии значительно нарастить использование беспилотников
В Петербурге неизвестный пытался похитить ребенка с остановки
Медведев объяснил, почему на РФ не распространяются «зверские» тарифы США
Медведев заявил о расплате Украины за военную помощь США
В Ленобласти двухлетний ребенок попал в реанимацию, выпав из окна
Медведев прокомментировал введенные США торговые пошлины
Российский офицер рассказал о натовском оружии в распоряжении ВСУ
Дирижеру Владимиру Спивакову присвоили звание героя труда
Футболист «Динамо» рассказал, как он планирует побить рекорд Дзюбы
Актриса из «Метода» рассказала о волнении из-за работы с Хабенским
В столице Словакии прошла акция против концерта Анны Нетребко
В России 1 мая вступят в силу несколько новых законов и изменений
В молдавском учебнике по истории СССР назвали главным виновником Второй мировой
Стало известно, когда начнутся переговоры России и Украины
В Петербурге арестовали подростка, напавшего с ножом на юношу в спортшколе
Все новости
В США поддержали проект о «сокрушительных санкциях» против России
Покупательница квартиры Долиной обжаловала в суде ее передачу певице
Скончался бывший министр печати Сергей Грызунов
Анастасия Миронова
В СССР столько не работали! Как Первомай из праздника превращается в протест
«Опережая турецкие курорты». Подорожает ли отдых в Абхазии?
«Островок»: Абхазия опережает Турцию по числу бронирований на лето среди россиян
«Воткнули в голову какой-то немецкой бабе»: как водружали Знамя Победы над Рейхстагом
80 лет назад советские штурмовики взяли Рейхстаг
Чудо-женщина: Галь Гадот — 40
Риск штрафа и повышение утильсбора: какие изменения ждут водителей в мае
Названы шесть изменений в жизни водителей с мая 2025 года
Гонялись четыре года: как СССР сбил летчика Пауэрса под Свердловском
Неуловимый самолет-разведчик U-2 был уничтожен в небе над СССР 65 лет назад
Киев готов уступить Москве территории. Но не признает их юридически
Спецпосланник США Келлог сообщил о готовности Украины уступить России территории
Требования не изменились: Шойгу изложил условия России для окончания украинского конфликта
Шойгу: Россия требует вывода ВСУ из новых регионов РФ и отказа Киева от НАТО
1 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 1 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Сидят по щелям и подвалам»: Путин предложил сдаться остаткам ВСУ в Курской области
Путин: ВС РФ вышибли противника из Курской области
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами