Киев согласился на прекращение огня по текущей линии фронта. Военная операция, день 1163-й

Трамп «доломал» киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Администрация Трампа одобрила экспорт оружия на Украину через прямые продажи на сумму от $50 млн, пишет Kyiv Post
Назначение Стива Уиткоффа ответственным за переговоры с Россией и Ираном вызывает все больше вопросов в окружении Дональда Трампа. Спецпосланник президента проводит встречи с Владимиром Путиным без сопровождения экспертов Госдепа и официальных переводчиков, иногда даже прибегая к помощи представителей Кремля — в нарушение дипломатических норм. Параллельно Уиткофф участвует в ближневосточных переговорах с ХАМАС и Ираном, которые пока не дали ощутимого эффекта. В Белом доме опасаются, что подходы Уиткоффа к дипломатии и одновременное ведение нескольких сложных направлений могут ослабить позиции США в переговорах с двумя серьезными соперниками.
Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми приветствовал заключение Киевом и Вашингтоном сделки по украинским природным ресурсам.
В Вашингтоне осознают, что Зеленский пытается подорвать мирные усилия по Украине, заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Более 70 американских законодателей поддерживают введение «сокрушительных санкций» против России, заявил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Кроме того, как сообщает Bloomberg, США грозят пошлинами для стран, покупающих российские нефть, газ и другие «ключевые продукты».
Вашингтон и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины, сообщили в минфине США. В рамках нее будет создан инвестиционный фонд по восстановлению Украины.
Киев согласился на условия прекращения огня, предложенные США на переговорах в Лондоне 23 апреля, сообщил спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог. План предусматривает замораживание конфликта на текущих позициях и запуск 30-дневного перемирия. Украина готова фактически признать контроль России над частью занятых ею территорий, но отказывается от юридического признания. США допускают де-юре признание Крыма и де-факто — других регионов в обмен на частичный возврат контроля Киеву.
🔴 Средства ПВО за ночь сбили восемь украинский беспилотников над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.