Киев готов уступить Москве территории. Но не признает их юридически

Киев согласился на условия прекращения огня, предложенные США на переговорах в Лондоне 23 апреля, сообщил спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог. План предусматривает замораживание конфликта на текущих позициях и запуск 30-дневного перемирия. Украина готова фактически признать контроль России над частью занятых ею территорий, но отказывается от юридического признания. США допускают де-юре признание Крыма и де-факто — других регионов, в обмен на частичный возврат контроля Киеву.

Украина согласилась на прекращение огня по текущей линии фронта, сообщил телеканалу Fox News Кит Келлог, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины. По его словам, США и европейские союзники представили украинской стороне 22 пункта потенциального соглашения, которые были одобрены на переговорах в Лондоне 23 апреля.

«Мы проводили заседание с украинской командой и с европейцами. У нас были 22 конкретных условия, они на них согласились», — сказал Келлог.

Он уточнил, что речь идет о прекращении огня при сохранении фактического контроля сторон над занимаемыми территориями.

На занятых позициях

Келлог сообщил, что Украина готова де-факто признать контроль России над рядом территорий, но юридически не согласна на их передачу.

«Они понимают, что при установлении режима прекращения огня каждая сторона останется на занятых ею позициях. Именно к этому они готовы. На прошлой неделе они сообщили мне, что уже обсуждали это соглашение. Прекращение огня на текущих линиях — это то, к чему они готовы», — сказал посланник Трампа.

Накануне он говорил, что Киеву понравились не все условия, подготовленные к встрече в Лондоне, но «это нормально, когда идут переговоры».

30-дневное перемирие

Келлог рассказал, что представители Киева и Европы прежде всего заинтересованы в полноценном прекращении огня, которое длилось бы по меньшей мере 30 дней и могло бы привести к мирному соглашению.

«Почему 30 дней важны? Потому что это может создать постоянную мирную инициативу», — сказал Келлог.

«Это останавливает убийства. Это то, что хочет сделать президент Трамп», — добавил посланник президента США.

План США

План США публиковало агентство Reuters и другие СМИ. По их информации, американский проект мирного плана предполагает де-юре признание юрисдикции России над Крымом, а также де-факто — над ЛНР и контролируемыми Россией районами ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Вместе с тем план предусматривает возвращение Украине части Харьковской области, контроль над Запорожской АЭС и Каховской ГЭС, а также свободный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой в Николаевской области.

Параллельно обсуждался документ, подготовленный Украиной и европейскими союзниками. Его положения во многом совпадают с американскими, но в нем территориальные вопросы увязаны с полным прекращением огня и вынесены в отдельный этап дальнейших переговоров.

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