«Это просто запредельно»: украинский минкульт обратился в СБУ из-за клипа Валерии

Российская певица Валерия спела песню «С чего начинается Родина» на фоне городских развалин. Украинский министр культуры Николай Точицкий заявил, что обратится в СБУ, чтобы установить место записи видео и возбудить дело в случае нарушения певицей санкций, запрещающих ей въезжать в страну. Продюсер Иосиф Пригожин сказал «Газете.Ru», что съемки происходили в студии «Москино» в Троицке.

На Украине российскую певицу Валерию заподозрили в нарушении санкций из-за ее видео с песней «С чего начинается Родина», записанного на фоне городских развалин. Министерство культуры страны обратилось в СБУ, чтобы выяснить, не пересекала ли артистка границы Украины для съемок, пишет «Страна.ua».

Инициатором обращения стал украинский министр культуры Николай Точицкий. Он требует открыть производство в отношении Валерии, если выяснится, что она нарушила украинские санкции.

«Это и есть суть русской культуры. Хвалить свою родину на фоне разрушенного города, возможно, в результате военных преступлений — это и есть русская культура», — утверждал Точицкий.

Украинский министр отметил, что санкции в отношении российских культурных деятелей введены в интересах безопасности Украины. По его словам, подобное видео объясняет, почему в стране должно быть запрещено советское культурное наследие .

Украинские чиновники предполагают, что певица могла снять клип на фоне развалин на территории новых регионов РФ, которые они считают украинскими землями, или же в Курской области.

«Страна.ua» пишет, что видео могли снять на фоне декораций Брестской крепости. Они находятся в Троицком административном округе Москвы.

Продюсер певицы Валерий Пригожин подтвердил «Газете.Ru», что видео снято в декорациях в Троицке:

«Дегенеративное мышление представителей СБУ и остальных — видеть в нас врагов, не чтить и не уважать память отдавших жизни за нашу жизнь, за нашу свободу, понимаете? Видеть в нас все время зло — это просто запредельно уже. Мне нечего добавить — ни мне, ни Валерии. Я не знаю, что у этих людей в головах».

Пригожин отметил, что съемки проходили на территории Москвы в студии «Москино».

«Мы репетировали впервые. Валерия никогда раньше этого баяниста не видела. Мы репетировали перед заходом в павильон, а это все декорации «В списках не значился» — фильм, который выходит сегодня, премьера. Я уже не понимаю. Мы не оправдываемся ни перед кем. <...> Это была репетиция, сняли на телефон. Это идея Маргулиса, и это выходит 9 мая в рамках программы «Квартирник».

Продюсер уточнил, что в СМИ пишут, что он якобы дает комментарии по этой теме. Однако Пригожин, по его же словам, ответил только «Газете.Ru» и журналисту Вадиму Манукяну.

Новый клип Валерии

26 апреля первый ассистент Иосифа Пригожина Станислав Калинкин опубликовал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, где Валерия исполняет советскую песню Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского «С чего начинается Родина». Певица одета в длинное черное платье, у нее красные губы. Рядом с ней играет баянист в темной одежде. Они стоят около руин. Калинкин не отметил точное место съемки.

30 апреля Валерия уже в своем аккаунте выложила то же самое видео, добавив на него подпись: «9 мая квартирник у Маргулиса на НТВ в декорациях фильма «В списках не значился», премьера которого 1 мая».

Под видео Валерия упомянула, что картину сняли по повести Бориса Васильева, а главную роль в ней исполнил Владимир Машков.

«Съемки фильма проходили на территории кинопарка Москино под Троицком. В этих же декорациях снимали Квартирник у Евгения Маргулиса, посвященный 80-летнему юбилею Великой Победы. (Кадры с репетиции на фоне киноулицы, прямо как есть, без микрофона)», — добавила Валерия, таким образом подтвердив, что не выезжала в новые регионы или на территорию Украины для записи видео.