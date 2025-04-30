Требования не изменились: Шойгу изложил условия России для окончания украинского конфликта

Российские власти вновь озвучили свои ключевые требования по окончанию конфликта на Украине. Заявление об этом сделал секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Все обозначенные им позиции известны с начала СВО и не претерпели существенных изменений.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу по видеосвязи выступил перед представителями государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, сообщает РИА Новости. Заседание проходило в городе Бразилиа, столице Бразилии. В числе прочего он рассказал об основных требованиях, которые Россия рассматривает как условия окончания украинского конфликта.

«Российские предложения по урегулированию украинского кризиса хорошо известны: вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение прав русскоязычных граждан», — сказал Шойгу.

Другие заявления

Помимо этого, секретарь Совбеза РФ сделал еще ряд высказываний. Шойгу отметил, что Россия не питает иллюзий касательно договороспособности Украины, «которая привыкла нарушать взятые на себя обязательства».

«Яркие примеры — саботаж Киевом 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики и многочисленные нарушения пасхального перемирия», — сказал он.

По мнению секретаря Совбеза, к подобным действиям киевские власти подталкивают государства Европы.

«Они стремятся максимально затянуть конфликт и не допустить нормализации российско-американских отношений», — пояснил Шойгу.

Планы европейских стран по введению на Украину своих войск Шойгу оценил крайне скептически: «Налицо все признаки готовящейся оккупации западных регионов Украины европейцами. Но в Киеве этого упорно не видят или сознательно стараются не замечать». По его словам, размещение любых западных войск на Украине будет для России «абсолютно неприемлемым», при этом «они будут рассматриваться как законные цели» для ВС РФ.

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То же, но жестче

Схожие мысли секретарь Сергей Шойгу недавно высказывал в беседе с ТАСС. При этом ряд заявлений звучал даже жестче.

Например, рассуждая о возможном введении западных войск на Украину он заявил, что «реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем к третьей мировой войне». По мнению Шойгу, европейские миротворцы нужны для прикрытия, а реальные цели западных стран заключаются в контроле над территорией Украины и ее ресурсами.

«Откуда придут эти «миротворцы»? Это будут подразделения тех же стран НАТО, против присутствия которых Россия выступала еще до начала СВО, которая началась во многом из-за этой угрозы — разворачивания на Украине, на нашей исторической территории военной инфраструктуры НАТО», — заявлял Шойгу.

В качестве наглядного примера он сообщил, что еще до начала СВО Британия строила в Очакове военно-морскую базу, где тренировался украинский спецназ ВМС. Шойгу предположил, что в случае начала европейской операции те же британцы могут вернуться на ту же базу, но уже под флагом миротворческих сил.

«Это не миротворческая миссия», — заключил Шойгу.

«Не та реальность»

Скорейшее завершение украинского конфликта стало одной из важнейших целей политики новой администрации США под руководством президента Дональда Трампа. В недавней беседе с главным редактором Atlantic Джеффри Голдбергом президент заявил, что конфликт на Украине — это «война Байдена».

«Я не собираюсь взваливать ее на себя <...> Это ужасная война. Она никогда не должна была случиться», — сказал Трамп.

Говоря о своих усилиях по прекращению конфликта Киева и Москвы, Трамп отметил, что без помощи США Украина «будет разгромлена очень скоро, давайте посмотрим правде в глаза».

«Я думаю, что я спасаю эту страну [Украину]», — заявил Трамп.

Аналогичного мнения придерживается вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Я думаю, что в мейнстримовых СМИ бытует странное мнение: если это продлится еще несколько лет, русские не выдержат, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем», — сказал он в интервью подкастеру Чарли Кирку.

Кроме того, Вэнс, как и Шойгу, заявил, что продолжение военных действий может привести к эскалации, в том числе к ядерной войне.