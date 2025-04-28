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«Наша цель — полная конфискация»: Киев предложил «механизм репараций» со стороны Москвы

Премьер Украины Шмыгаль предложил Западу ввести механизм репараций со стороны РФ
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Global Look Press
Украина предложила ввести «экономический механизм репараций» со стороны России. По словам главы кабмина страны Дениса Шмыгаля, речь идет о специальной пошлине на российские товары на Западе, средства от выплаты которой будут направляться в фонд восстановления Украины. Кроме этого, Киев будет добиваться полной конфискации замороженных российских активов. Как может выглядеть механизм репараций и будет ли Россия их платить — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев предложил «механизм репараций» со стороны России — специальную пошлину на российские товары на Западе.

«Предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины. Это экономический механизм репараций, позволяющий действовать без ожидания политических изменений в России», — пояснил глава украинского кабмина.

Он также добавил, что цель Украины — «полная конфискация» замороженных российских активов. По его словам, Украина уже добилась передачи ей $50 млрд из прибыли от заблокированных активов. При этом напрямую эти средства страна не получает — за счет прибыли от российских активов гасится кредит, выделенный Евросоюзом.

Как может выглядеть «механизм репараций»?

О том, что компенсация ущерба будет одним из условий для начала прямых переговоров, на Украине говорили еще в 2023 году.

«Это базовые, универсальные принципы, подходящие к любой ситуации. Если переговоры будут базироваться на этих принципах, Украина, я думаю, рассмотрит возможность таких переговоров очень и очень серьезно», — заявлял пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

Тогда же Шмыгаль рассказал, что Киев вместе с союзниками работает над созданием механизма, который позволит конфисковать замороженные активы РФ для использования их при восстановлении украинских территорий.

«Механизм выплаты репараций», как пояснял премьер-министр Украины, будет состоять из международного реестра убытков, компенсационной комиссии, рассматривающей заявления о возмещении ущерба, компенсационного фонда, из которого будут идти возмещения, и механизма выполнения решений компенсационной комиссии.

Будет ли Россия платить репарации?

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая предусматривает выплату репараций, еще в конце 2022 года. При этом за документ проголосовали всего 94 из 193 стан — членов организации. Постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд на заседании заявила, что только РФ несет ответственность за ущерб Украине, и «это абсолютно правильно, как указано в этой резолюции, что Россия заплатит за этот ущерб».

В то же время постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя назвал документ юридически ничтожным, добавив, что, приняв его, Запад пытается усугубить конфликт и планирует использовать для этого российские деньги.

Впоследствии его заместитель Дмитрий Полянский заявил, что в рамках ООН не удастся создать механизм, по которому России придется выплачивать компенсации Украине.

Говоря о конфискации активов РФ, российские власти также неоднократно называли этот шаг незаконным. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила дискуссии в ЕС о судьбе замороженных активов России с планированием и разработкой преступления. В ведомстве также обещали, что «последствия «экспериментов» с чужой суверенной собственностью будут чувствительны для «коллективного Запада».

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