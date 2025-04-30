«Зеленский говорит всерьез»: в Москве оценили совет Киева «переживать» о параде 9 Мая

Парад Победы 9 Мая состоится, несмотря на угрозы со стороны президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В МИД России обвинили украинского лидера в срыве мирных инициатив, а в Госдуме подчеркнули, что все службы будут работать в усиленном режиме. Днем ранее Зеленский заявил, что в России «правильно переживают» о том, что «парад будет под вопросом».

Несмотря на угрозы со стороны президента Украины Владимира Зеленского, парад Победы в Москве 9 мая состоится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Зеленский делает много разных заявлений, по большей своей части они неудачны. Парад будет, и мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим парадом», — уверен Песков.

Ранее Зеленский намекнул на возможность ударов по параду в Москве:

«Выбираем именно такие болевые точки России, которые будут больше всего побуждать Москву к дипломатии… Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают. Но должны переживать, что эта война продолжается. Они должны окончить войну».

Это заявление прокомментировали и в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила Зеленского в подрыве усилий по мирному урегулированию.

«Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты! Это очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия», — написала она в Telegram.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» призвал воспринимать угрозы Зеленского всерьез.

«Конечно, Зеленский говорит всерьез, и это даже, думаю, самая главная его мечта сейчас — попытаться сорвать нам парад Победы. Он уже перестал носить маску добропорядочного гражданина и публично принимает доклады от своих подчиненных о совершенных ими терактах на территории России. Именно поэтому Зеленский категорически отверг перемирие на 9 Мая, предложенное нашим президентом, очевидно, готовит что-то шокирующее», — сказал он.

Журавлев уточнил, что Россию нельзя «загнать в подполье» угрозами, поэтому страна отметит День Победы «как полагается» с помощью усиленной работы спецслужб.

«В этой ситуации предупрежден, значит, вооружен, и наши спецслужбы работают в усиленном режиме, так что на Красную площадь без пропуска и мышь не проскочит. Значительно увеличены будут и силы ПВО, прикрывающие в этот момент небо столицы», — подчеркнул он.

В свою очередь российский политолог Сергей Марков связал заявления президента Украины с объявленным Владимиром Путиным новым перемирием. По мнению эксперта, Зеленский и политики в ЕС полагают, что президент РФ объявил новое перемирие, чтобы приезжающие на 9 Мая в Москву лидеры не опасались попасть под удар Украины.

«А Зеленский хочет, чтобы Путин и [председатель КНР] Си боялись ударов ВСУ... Зеленский очень хочет, чтобы Путин его боялся», — написал Марков в Telegram.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что у Киева есть средства для удара по Красной площади в Москве во время парада Победы. По его словам, у Украины «есть возможность» нанести такой удар «дальнобойным оружием».

Перемирие на 9 Мая

28 апреля президент России Владимир Путин распорядился о временном прекращении огня по случаю 80-летия Победы. Согласно его решению, боевые действия будут приостановлены с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая по московскому времени.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это решение следует рассматривать как «проявление доброй воли» и еще одно подтверждение стремления России к политическому урегулированию конфликта. В эфире телеканала «Россия» он подчеркнул, что украинская сторона вряд ли способна полностью проконтролировать все свои формирования, а значит, гарантировать соблюдение перемирия не может.

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В Кремле предупредили, что в случае нарушений со стороны ВСУ, российские силы примут меры.

Президент Украины назвал предложение Москвы попыткой «манипуляций». Он напомнил, что Киев еще в марте выразил согласие на предложенное США 30-дневное прекращение огня.

«Немедленное, полное и безусловное прекращение огня — и минимум на 30 дней, чтобы было гарантированно и надежно, — это то, что может дать основу реальной дипломатии», — написал он.

Позицию Зеленского поддержал и глава украинского МИД Андрей Сибига, который в соцсети X заявил, что должно быть объявлено перемирие сроком на 30 дней.

На это в Кремле отреагировали заявлением, что Киев так и не дал прямого ответа по поводу режима тишины с 8 по 11 мая, обвинив украинскую сторону в попытке уклониться от конкретного решения.