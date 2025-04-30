08:15

ВСУ перебросили к Красноармейску иностранных наемников и бойцов элитного батальона «Скала», рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск «Центр» Борис Дамьянович с позывным Серб.

«На данный момент на Покровском, Красноармейском направлениях — мы недавно вернулись. Вот по оперативным данным, которые приходят, что очень большое количество наемников, именно по последней полученной информации. Англичан много, потому что физические акценты их, ну и, естественно, они на то направление подтянули все самые свои такие подразделения, как «Скала», работают там», — уточнил военный.