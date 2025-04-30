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Политика

Над Россией ночью сбили 34 украинских БПЛА. Военная операция, день 1162-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1162-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Минувшей ночью дежурные системы ПВО уничтожили над российскими регионами 34 украинских беспилотника самолетного типа. БПЛА сбили над Курской, Брянской, Орловской, Владимирской и Белгородской областями. Ночью Росавиация вводила ограничения в работу аэропортов в Нижнем Новгороде, Ярославле и Иванове. Сейчас воздушные гавани работают в привычном режиме. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:25

Президент США Дональд Трамп в попытках урегулирования конфликта на Украине не добился ни одной уступки от российского лидера Владимира Путина, сообщил журнал The Atlantic.

09:10

08:55

Власти Украины отвергли предложение президента России Владимира Путина о временном прекращении огня в дни празднования 80-летия Победы, назвав его «попыткой обмануть Соединенные Штаты», сообщило агентство Associated Press.

08:50

Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид высмеял заявление Украины о выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Курской области.

«Украина закончила вывод основных сил в Курской области. Стесняюсь спросить — куда? На тот свет?» — задался вопросом военный.

08:35

Повреждений и пострадавших в результате атаки БПЛА в Орловской области нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.

08:30

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин может якобы «немного морочить ему голову» в вопросе заключения мира с Украиной.

08:25

08:22

Раненная в результате вчерашнего обстрела ВСУ центра Горловки женщина умерла, сообщил глава городского округа Иван Приходько. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.

08:20

Воздушную тревогу объявили в Винницкой и Черкасской областях. До этого сирены прозвучали в Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

08:17

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф после встречи с президентом Владимиром Путиным назвал Кремль «впечатляющим местом».

«Я прибыл в Кремль. Это впечатляющее место. И я был немного охвачен благоговением, в том смысле, что я здесь от имени правительства США, пытаясь получить мирную сделку. Я был поражен значимостью [происходившего]», — отметил Уиткофф.

08:15

ВСУ перебросили к Красноармейску иностранных наемников и бойцов элитного батальона «Скала», рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 74-й бригады российской группировки войск «Центр» Борис Дамьянович с позывным Серб.

«На данный момент на Покровском, Красноармейском направлениях — мы недавно вернулись. Вот по оперативным данным, которые приходят, что очень большое количество наемников, именно по последней полученной информации. Англичан много, потому что физические акценты их, ну и, естественно, они на то направление подтянули все самые свои такие подразделения, как «Скала», работают там», — уточнил военный.

08:12

Именно Владимир Зеленский подрывает мирные переговоры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«О каких «перемириях» со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты! Это очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. Так еще и кичатся этим. Собственно, как и поступают классические террористы», — отметила она.

08:10

Ночью Росавиация ограничивала работу аэропортов в Иванове, Нижнем Новгороде и Ярославле. Около семи утра ограничения сняли.

08:05

⚡️ В течение ночи над Россией сбили 34 украинских БПЛА. 15 уничтожили над Курской областью, восемь над Брянской, семь над Орловской, три во Владимирской области и один в Белгородской.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1162-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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