Советник офиса Зеленского прокомментировал обсуждение признания Крыма на переговорах с США

Украинская делегация на переговорах с США не обсуждала признание Крыма российским и не соглашалась на это, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко. Об этом сообщает телеканал «Рада».

Он подчеркнул, что у Киева нет официально заявленной позиции ни одного из переговорщиков, со стороны украинской переговорной команды «согласия на это нет».

По словам Лещенко, все участники делегаций во время встреч говорят, что вопросы территориальной целостности Украины не обсуждаются.

О том, что администрация Трампа допускает признание российского контроля над Крымом в составе более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом, несколько дней назад сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Потенциальная уступка рассматривается в контексте инициативы Вашингтона по прекращению боевых действий на Украине и созданию «контуров прочного мира», которые Госдепартамент представил союзникам на этой неделе. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее спецпосланник Трампа обсуждал в России вопрос территорий Украины.