Все дороги ведут в Пекин: почему КНР стала точкой притяжения РФ и Запада Шольц обсудит с Си Цзиньпином украинский конфликт во время визита в Китай

13 апреля канцлер Германии Олаф Шольц отправляется с официальным визитом в Китай. Поездка немецкого политика проходит на фоне активизации китайского направления и у других стран. В частности, Пекин уже посетили представители России и США, а в мае ожидаются переговоры КНР и Франции. Объединяет все эти события одна тема — конфликт на Украине. Чем вызвано увеличение международных контактов с Китаем и какова роль Москвы в этом процессе, в материале «Газеты.Ru».

Немецкий канцлер Олаф Шольц, как ожидается, пробудет в КНР с 13 до 16 апреля. Политик собирается посетить ряд городов и встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином. На повестке дня вопросы экономического характера и конфликт на Украине. Со схожим списком задач Шольц ездил в Пекин почти два года назад, тогда он отметился просьбой к Китаю оказать давлению на Россию, чтобы не допустить «использование ядерного оружия» в противостоянии с Киевом.

США считают Китай ответственным за военные успехи России

Говорить об Украине канцлер Германии едет в КНР не в числе первых. В начале апреля Китай посетила министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, в рамках своей четырехдневной поездки она провела «тяжелые разговоры» по украинскому кризису и поддержке России со стороны китайского бизнеса. А завершила визит угрозами в адрес банков и фирм КНР в случае несоблюдения воли Вашингтона в контексте сотрудничества с Москвой, наводнения мирового рынка дешевыми товарами и чрезмерного вливания средств в сферу «чистых технологий».

Закрепил тон Йеллен замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл, пообещав, что американская сторона будет считать Китай ответственным за успехи России в конфликте на Украине . Он отдельно указал, что возможные новые «территориальные приобретения» Москвы в рамках специальной военной операции будут восприняты Вашингтоном как объединенный комплекс действий Пекина и Пхеньяна.

«Мы прямо заявили Китаю, что если это будет происходить, то это повлияет на отношения между США и Китаем. Мы не будем стоять в стороне и говорить, что все в порядке», — подчеркнул Кэмпбелл.

Схожую линию продвигал и президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Си в начале апреля. Глава Белого дома выразил обеспокоенность китайской поддержкой «российской военно-промышленной базы». Параллельно с этим США планируют усилить давление на китайскую экономику, в том числе обсуждаются ограничения на импорт электромобилей компаний КНР и использование спецтехники китайского производства в американских портах.

close 100% Председатель Китая Си Цзиньпин с президентом США Джо Байденом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Вудсайде, Калифорния, США, 15 ноября 2023 года Kevin Lamarque/Reuters

Отдельным фактором прессинга можно назвать усиление позиций Вашингтона в Южно-Китайском море. Об обеспечении безопасности в регионе США договорились с Филиппинами и Японией. Встреча лидеров этих стран состоялась в американской столице. Трехстороннее военное сотрудничество предполагает контроль за ситуацией на Тайване, противодействие КНДР и совместные патрули в Южно-Китайском море. При том, что в регионе уже действует AUKUS — союз США, Австралии и Великобритании.

Переговорить с Си об Украине, а также торговых вопросах, собирается и президент Франции Эммануэль Макрон. В отличии от своего коллеги Шольца или Йеллен он в Пекин не собирается, но рассчитывает принять в Париже председателя КНР с официальным визитом в мае.

Российско-китайская дружба

Западные государства в данном случае открыто декларируют свои цели — прекратить китайскую поддержку России в рамках конфликта на Украине. Позиция Пекина по СВО в большей степени нейтральна. Китай выступает за урегулирование конфликта путем переговоров, призывая стороны к диалогу и против поиска выхода из кризиса без России.

Усилия Запада по украинскому направлению проходят на фоне неудач Киева на фронте, проблем с продолжением финансовой и военной поддержки республики, а также опасений необходимости скорого перехода к переговорам с Москвой. При этом летом планируется саммит в Швейцарии по «формуле мира» украинского руководства, куда заранее не пригласили Россию, но позвали Китай.

Отношения с Москвой по требованию Вашингтона и других государств Пекин портить не собирается. Напротив, после Йеллен Китай посетил глава МИД России Сергей Лавров, переговорив не только о развитии взаимодействия, но и будущих контактах на высшем уровне между Путиным и Си. Как ожидается, президент России может приехать в Китай уже в мае.

В ходе поездки Лаврова была достигнута договоренность начать диалог по евразийской безопасности с целью «двойного противодействия» европейско-атлантическому альянсу во главе с США. Более того, стороны согласились привлечь к этому процессу единомышленников из числа других государств.

Глава МИД России также выразил поддержку китайскому мирному плану по Украине, который предусматривает прекращение огня по линии фронта без вывода российских войск, и отказу Пекина от встреч по урегулированию без Москвы.

Что касается западных санкций, введенных в отношении российской стороны с началом СВО, то противодействовать давлению в этой сфере стороны собираются совместно через организации ШОС и БРИКС. В целом в рамках своего визита Лавров подытожил, что тесный контакт Китай и Россия прекращать не намерены.

Что Запад хочет от Китая

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают усиление активности на китайском направлении стран Запада и России. Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов считает, что для Москвы в данной ситуации играет важную роль сохранение позиции Пекина по российско-китайским вопросам.

«Для США главное — максимально давить на КНР и сделать так, чтобы он был окружен антикитайской коалицией. А задача России в том, чтобы КНР оставалась в том же русле договоренностей. Это касается не столько двухсторонних отношений, сколько ШОС и БРИКС. Мы переносим наше взаимодействие на более высокий многосторонний уровень, чтобы не ставить Пекин в неудобное положение, так как на него идет огромное давление по украинскому вопросу», — пояснил эксперт.

В свою очередь руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев уверен, что сильно удивляться повышенной активности вокруг Китая не стоит, как и ждать смены подхода Пекина в вопросах, связанных с Украиной.

«Китай проводит свою собственную политику, активно взаимодействует с Европой, США и странами Глобального Юга. Пора отойти от старых стереотипов, что Россия конкурирует с Вашингтоном за влияние на Пекин.

Стоит привыкнуть к новой роли КНР в международных отношениях. Украинский кризис, конечно, обсуждается в ходе визитов представителей Запада, но вряд ли тот же Шольц в силах повлиять на такую махину как Китай. Вероятно, ничего нового канцлер ФРГ не сможет сделать», — добавил эксперт.

Китайский интерес

С точки зрения Алексея Маслова из МГУ, китайская сторона в текущих условиях противостояния с США и Европой рассчитывает на возвращение к прошлому уровню отношений с Западом. По его словам, речь идет о налаживании сотрудничества.

«США и Европа были равнозначными партнерами для Китая. Ограничения, которые были введены за последние три года, очень серьезно ударили по экономике КНР. В данный момент всех хотят передоговориться об объемах и форматах торговли. США это однозначно увязывают с позицией Китая по Украине, а у Европы такой прямой увязки нету. Пекин же хочет восстановления торговых отношений с США и Европой в полном объеме», — отметил эксперт.

По мнению Маслова, Китай не настаивает на том, чтобы тот же ЕС соглашался с его политической позицией, придерживаясь принципа «в экономике должно быть горячо, а в политике может быть прохладно». Он добавил, что действительно значимый вопрос для Пекина — уменьшение военного давления по Тайваню.

«Что касается сотрудничества КНР с Россией, то оно выгодно китайской стороне. Причины больше не экономические, а политические. Россия — единственная крупная страна, поддерживающая Пекин почти на 100%», — резюмировал эксперт.

В то же время Андрей Карнеев из НИУ ВШЭ заметил, что визит Лаврова в Пекин в очередной раз доказал достаточно тесный характер российско-китайских отношений в условиях внешнего давления.

«Личные контакты лидеров и глав внешнеполитических ведомств несколько раз в год обычная ситуация [для отношений подобного уровня]. Важно такое общение поддерживать, что и было, скорее всего, главной целью приезда Лаврова. Это подтверждает, что отношения России и Китая поступательно развиваются, несмотря на всякие политические вызовы», — подчеркнул эксперт.