«Невыполнимое решение»: в Европе не могут договориться, какие войска отправить на Украину

Украинская делегация прибыла в Париж, где планирует провести встречи с представителями США и стран из «коалиции желающих». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что на этой встрече придется обсудить, как много «европейских гробов» ЕС будет готов принять после развертывания войск на Украине. Газета Le Monde сообщила, что европейские столицы до сих пор не договорились о том, какие именно войска они готовы отправить и как будут финансировать эту операцию. Издание The Hill в свою очередь назвало миротворческую миссию НАТО на Украине невыполнимым решением. Почему — рассказываем в материале «Газеты.Ru».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что прилетел в Париж, где планирует встретиться с представителями США. Вместе с ним во Францию также прибыли министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Украины Рустем Умеров.

«В рамках визита запланирована серия двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств «коалиции желающих»… в частности из Франции, Германии и Великобритании», — написал Ермак в своем Telegram-канале.

На заявление главы офиса Зеленского отреагировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который отметил, что украинская делегация приехала на разговор о том, «как много европейских гробов» Евросоюз будет готов принять после развертывания войск «‎коалиции желающих» на Украине.

Европа не может договориться

Французская газета Le Monde сообщила, что, несмотря на общее желание Парижа и Лондона отправить военный контингент на Украину, переговоры между союзниками зашли в тупик. Генеральные штабы Великобритании и Франции не могут договорится, какие именно силы направить в зону конфликта.

Париж выступает за отправку сухопутных войск, в то время как Лондон настаивает на защите воздушного и морского пространства Украины. Одной из причин такого решения королевства является ограниченная по численности армия. Кроме этого, Лондон, как и другие европейские столицы, все еще придерживается мнения, что отправка войск будет политически рискованным шагом.

К этим разногласиям добавляются и финансовые проблемы. По расчетам Франции, ввод сухопутных войск может потребовать в зависимости от ситуации €2–3 млрд. При этом финансирование операции зависит от пересмотра военного присутствия США в Европе, поэтому многие союзники Украины пока не готовы на это.

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В то же время, как пишет издание со ссылкой на европейские источники, переговоры об отправке войск являются лишь видимым проявлением гораздо более ожесточенных споров о «милитаризации» Украины. Однако и в этом вопросе, по данным Le Monde, европейцы практически не продвинулись.

«Для того, чтобы Киев мог получить оружие, ему нужны деньги или поставщики. Это во многом зависит от обсуждения плана перевооружения Европы», — говорится в публикации.

В ЕС впервые заговорили об этом шаге в начале марта, однако с тех пор странам-членам так и не удалось согласовать ни источники финансирования перевооружения, ни то, как будут распределяться полученные средства. Газета отмечает, что достичь какого-то консенсуса европейские столицы смогут только к лету или даже к осени.

Развертывание войск НАТО маловероятно

Американское издание The Hill уточнило, что миротворцы стран НАТО вряд ли появятся на территории Украины, поскольку альянс не является стороной конфликта, и согласие всех 32 его членов на операцию, скорее всего, недостижимо.

Газета также назвала маловероятным то, что такой шаг одобрит президент РФ Владимир Путин, так как это прямо противоречит безопасности России, а продвижение военного блока было одной из причин начала спецоперации.

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«В-третьих, если предположить потребность в 30 000 миротворцах и согласие [Владимира] Путина, откуда возьмутся эти силы? Вряд ли союзники смогут предоставить такое число [военных] в ближайшем будущем в дополнение к тем, которые уже взяли на себя обязательство сдерживать Россию на границах стран — членов НАТО», — говорится в публикации.

The Hill подчеркнула, что хоть НАТО и может быть опытной организацией для руководства миротворческой миссией такого масштаба и сложности, перечисленные выше причины делают миротворческую операцию альянса на Украине невыполнимым решением.