Над шестью областями РФ сбили 71 БПЛА. Военная операция, день 1149-й

Президент США Дональд Трамп может снять санкции с России ради достижения мира на Украине, пишет Bloomberg.
❗️Несколько групп ВСУ сбежали из Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале в результате действий ВС РФ, выяснил ТАСС. Украинские военнослужащие подорвали ряд строений на территории комплекса.
⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО сбили 71 украинский беспилотник: 49 над Курской областью, семь над Орловской, семь над Рязанской, четыре над Брянской, три над Владимирской, один над Тульской.