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Политика

Над шестью областями РФ сбили 71 БПЛА. Военная операция, день 1149-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1149-й день
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Сергей Бобылев/РИА Новости
За ночь средства ПВО сбили 49 украинских беспилотников над Курской областью, семь над Орловской, семь над Рязанской, четыре над Брянской, три над Владимирской, один над Тульской. «Страна.ua» сообщила о ночных взрывах в Николаеве на Украине. ТАСС выяснил, что несколько групп украинских военнослужащих сбежали из Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале в результате действий ВС РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:41

Президент США Дональд Трамп может снять санкции с России ради достижения мира на Украине, пишет Bloomberg.

08:25

❗️Несколько групп ВСУ сбежали из Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Горнале в результате действий ВС РФ, выяснил ТАСС. Украинские военнослужащие подорвали ряд строений на территории комплекса.

08:11

«Страна.ua» сообщила о ночных взрывах в украинском Николаеве.

08:07

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО сбили 71 украинский беспилотник: 49 над Курской областью, семь над Орловской, семь над Рязанской, четыре над Брянской, три над Владимирской, один над Тульской.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1149-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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