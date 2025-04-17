«Не хуже других». Забайкальский депутат четыре года работал с Украины через VPN

Депутат Забайкалья Михаил Носик признался, что живет на Украине уже четыре года

Забайкальский депутат Михаил Носик четыре года жил на Украине и продолжал работать через VPN, общаясь с избирателями и принимая обращения от граждан. Он утверждает, что не может выехать с украинской территории, так как находится там нелегально. При этом местные правоохранители проводили у него обыск и изъяли авто, но его родственники якобы смогли откупиться за «взятку в размере двух бутылок коньяка».

Депутат совета Каларского муниципального округа Забайкальского края Михаил Носик на протяжении четырех лет работал на территории Украины, решая рабочие вопросы через VPN.

Носик проживал в Днепре (бывший Днепропетровск) с 2021 года.

Депутатские полномочия Носика были прекращены только в марте 2025 года по решению комиссии по этике.

На заседании комиссии Носик, подключившийся по видеосвязи, заявил, что «работает дистанционно через VPN»: ведет приемы граждан по видеосвязи и общается с избирателями и другими депутатами через мессенджеры. Он подчеркнул, что «работает не хуже других депутатов», поэтому слагать свои полномочия добровольно не хочет.

Кроме того, россиянин пояснил, что статус депутата «делает его более ценным человеком [на Украине] и может помочь в случае задержания».

Тем не менее, комиссия по этике решила, что депутат, проживая на Украине, не может исполнять свои обязанности должным образом, после чего была инициирована процедура досрочного прекращения его полномочий.

Как так вышло

Носик рассказал, что не может выехать с украинской территории и вернуться в Россию, так как у него нет никаких украинских документов — ни гражданства Украины, ни даже вида на жительство.

По его словам, он въехал на территорию Украины на собственном автомобиле в январе 2022 года и теперь находится здесь нелегально. Целью поездки было получение медицинской помощи в онкодиспансере. Кроме того, на Украине живут его внук и престарелые родители — он хотел их навестить. Управление ФСБ России по Забайкальскому краю эту информацию не подтверждает: по имеющимся данным, Носик пересек государственную границу РФ 26 мая 2021 года и больше домой не возвращался. Где он находится сейчас, депутат не рассказал «по соображениям безопасности».

Носик также сообщил, что, пытаясь организовать свое возвращение в Россию, он связывался с немецким и турецким Красным Крестом, но там ему помочь не смогли.

Кроме того, он просил помощи в посольстве Израиля, но дипломаты якобы лишь предложили ему заключить фиктивный брак с израильтянкой за деньги.

В марте 2022 года Носик попал в поле зрения украинских силовиков. По его собственному признанию, его «сдали родственники».

«Ко мне сразу приехала миграционная служба... Сразу после доноса ко мне приехали, приняли, провели обыск, просмотрели все мои документы и квитанции, забрали €800 и около 50-80 тыс. рублей, пробовали снять деньги с банковской карты, но не получилось. Также украли автомобиль, ПТС и СТС», — рассказал депутат.

«Меня привезли, опросили. Я сказал, что хочу выехать — посодействуйте. Мне сказали: нет, никаких выездов. Затем мои родственники дали взятку в размере двух бутылок коньяка, и меня отпустили, все обошлось, не считая материальных ценностей, которые украли», — добавил он.

После этого случая Носик сменил место жительства и скрывается от действующих властей Украины, полиции и ВСУ, но продолжает исполнять депутатские обязанности удаленно.

Глава Совета Каларского муниципального округа Аркадий Громов заявил сайту «Чита.Ру», что работа Носика с территории Украины не противоречит ни одному российскому закону, и, что депутат участвовал во всех заседаниях по видеосвязи, ни одного не пропуская.

«В регламенте Совета заложена возможность участия в заседаниях с помощью видео-конференц-связи. Мы просили разъяснения Госдумы, это не запрещено, особенно в условиях Крайнего Севера. <…> Про личное участие говорится в законе «О местном самоуправлении», но Носик всегда на связи», — пояснил Громов.

«Человек попал в трудную жизненную ситуацию. Он за сутки до начала специальной военной операции приехал на Украину, где родился. Надо иметь в виду, что человек заслуженный, инвалид, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, бывший офицер. Просто ему не повезло, что он родился на Украине и решил туда съездить. И съездил на свою голову. У него российский паспорт, зарегистрирован в Каларском районе, пенсию и все выплаты положенные получает, избран по списку ЛДПР», — сказал Аркадий Громов.

Пятилетние полномочия Носика истекают в декабре нынешнего года. Сейчас он живет на пенсию в 27 тыс. рублей ($330), конвертируя ее в биткоины, а затем в гривны.

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По данным СМИ, совет Каларского муниципального округа платил Носику 2–3 тыс. руб. в месяц.

Уже бывший депутат сейчас называет себя «активным сторонником специальной военной операции» и «верховного главнокомандующего Владимира Путина».

Носик был избран депутатом Совета Каларского округа в декабре 2020 года по партийному списку ЛДПР. В документах указано, что он родился в Днепропетровске (нынешнее название Днепр).