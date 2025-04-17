«Порох, артиллерия». Зеленский обвинил Китай в поставках оружия России

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в поставках оружия России. По его словам, у Киева есть доказательства, которые будут обнародованы уже на следующей неделе. В частности, спецслужбы якобы получили данные о поставках пороха и артиллерии. Кроме того, Зеленский прокомментировал заявления Вашингтона о российском ударе по городу Сумы, подчеркнув, что «это не ошибка».

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев получил доказательства того, что Пекин поставляет оружие российской армии.

«Мы наконец получили информацию, что Китай поставляет оружие РФ. На сегодня мы имеем общую информацию от Службы безопасности [Украины], от разведок о порохе, артиллерии.

И я думаю, что мы очень подробно сможем об этом сказать на следующей неделе», — цитирует политика «Интерфакс-Украина».

Представители КНР также могут заниматься производством оружия на территории России, добавил Зеленский.

Китай ранее отказался присоединиться к антироссийским санкциям и занял нейтральную позицию в российско-украинском конфликте.

В начале апреля в плен ВСУ попали двое китайцев, но Пекин заявил, что они участвовали в конфликте на стороне России как частные лица и что МИД Китая неоднократно предостерегал своих граждан от участия в боевых действиях. Сами же пленные настаивают, что их отправили в зону СВО обманом, а они лишь хотели найти в России хороший заработок.

Весной 2024 года министр обороны Британии Грант Шаппс заявил, что у Лондона и Вашингтона есть «доказательства» того, что КНР уже поставляет оружие РФ или в скором времени начнет такие поставки. Глава минобороны Китая Дун Цзюнь эту информацию опроверг, подчеркнув, что страна строго контролирует экспорт товаров двойного назначения. Пекин решительно выступает против попыток Вашингтона переложить вину за конфликт на Китай, отметил тогда министр.

«Это не ошибка»

На пресс-конференции 17 апреля Зеленский также отверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский удар по городу Сумы «был ошибкой». В то же время он признал, что со стороны американской администрации все-таки прозвучали «жесткие комментарии» в адрес Москвы, в частности от госсекретаря США Марко Рубио.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть доказательства того, что удар в Сумах был нанесен по «месту сходки» украинских военачальников и их западных коллег. В момент атаки там находились около 200 военных ВСУ, включая командование оперативно-тактической группы «Северск».

Разведданные США

Украинский президент также признал, что ВСУ полностью зависимы от разведданных США в вопросе информирования о запуске российских ракет. По словам Зеленского, без информации, получаемой от Вашингтона, Киев бы не видел выход баллистических ракет и не мог бы выдавать предупреждения о воздушной тревоге.

«Поэтому мы так переживали, когда была «заморозка» в передаче американских данных», — пояснил Зеленский.

«Уже на этой неделе»: США и Украина близки к подписанию ресурсной сделки Глава минфина США Скотт Бессент сообщил, что ресурсное соглашение с Украиной может быть подписано уже... 16 апреля 12:40

Он также заявил о готовности купить у США 10 систем ПВО Patriot.

«С финансированием нам помогут», — сказал он, не уточнив при этом, какая страна возьмет на себя эти обязательства.

«Я сказал об этом президенту Трампу во время нашего разговора по телефону. Он сказал мне, что Америка будет работать над этим. Кроме этого, у меня другой информации нет», — добавил Зеленский.