«Ждут завершения конфликта на Украине». Когда западные компании вернутся в Россию

Западные компании, покинувшие Россию, не торопятся возвращаться из-за жестких условий, выдвигаемых Москвой. Как пишет Bloomberg, иностранный бизнес опасается понести новые убытки и ожидает полного окончания конфликта на Украине. Власти РФ заявляют, что будут пускать лишь тех, кто ушел достойно и готов инвестировать с учетом российских интересов. Владимир Путин недавно заметил, что компании, ранее покинувшие рынок РФ, не смогут выкупить свои активы по заниженной цене, а если их ниши уже заняты местными предприятиями, то возвращение будет невозможным.

Западные компании не согласны с требованиями Москвы по возвращению на российский рынок. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Агентство приводит слова главы консалтинговой компании Macro Advisory Криса Уифера, который пояснил, что западный бизнес не спешит с возвращением в Россию, чтобы не понести новые убытки.

«Все они проводят тщательную проверку. Все они рассматривают свои возможности. После инаугурации Трампа к России приковано гораздо больше внимания», — сказал Уифер.

По его словам, компании ждут полного завершения конфликта на Украине и подписания мирного соглашения.

«Никто не хочет возвращаться слишком рано, а потом снова уходить», — сказал он.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что западные компании, ранее намеревавшиеся покинуть российский рынок, начали пересматривать свои планы.

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Издание со ссылкой на источники в деловой среде сообщает, что пока иностранный бизнес демонстрирует лишь «сдержанный интерес» к возобновлению работы в России, но процесс ухода многих компаний уже приостановлен.

Некоторые зарубежные корпорации, находившиеся на финальном этапе свертывания бизнеса в РФ, решили приостановить этот процесс и дождаться дальнейшего развития политической и экономической обстановки.

Как рассказал источник издания, знакомый с ситуацией в сырьевом секторе, в Москве в последние недели появились делегаты нескольких крупных международных трейдеров, которые провели встречи с российскими компаниями. Также были замечены представители зарубежных инвестиционных банков.

Тем не менее эксперты подчеркивают, что речи о масштабном возврате иностранных инвестиций или возобновлении прежнего уровня присутствия пока не идет. Речь преимущественно о начальных контактах и зондаже почвы, в том числе со стороны американских корпораций, чьи акции котируются на мировых фондовых биржах.

Ранее стало известно, что итальянский производитель бытовой техники Ariston планирует возобновить присутствие на российском рынке. Компания занимается выпуском водонагревателей и отопительных систем. Сроки начала деятельности в РФ в настоящий момент не уточняются.

Условия возвращения

Руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев 10 апреля заявил, что возвращение в Россию западных компаний будет проходить только через решение правительственной комиссии.

«Именно постановление — вопрос не срочный, потому что есть консенсус в правительстве, что мы будем пускать только те компании, которые уходили достойно, те компании, которые работают на рынках, где нет аналогов у наших компаний», — заявил парламентарий агентству ТАСС.

До этого схожую позицию озвучил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Прежде всего рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам», — сказал глава правительства.

Кроме того, Мишустин пояснил, что двери для возвращения в страну остаются открытыми для тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок под давлением внешнеполитических факторов, но при этом сохранили свои ключевые ресурсы: рабочие коллективы, деловые связи, технологии и инфраструктуру, что позволяет им при необходимости восстановить деятельность.

Он также отметил, что особенно приветствуется возвращение тех предприятий, которые обладают редкими или уникальными компетенциями, при условии, что они будут соблюдать требования по локализации производства и готовы инвестировать в российскую экономику.

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Михаил Мишустин подчеркнул, что в дальнейшем Россия будет принимать меры по защите своих производителей, не стесняясь использовать инструменты протекционизма, и будет исходить в своей экономической политике исключительно из приоритетов национальных интересов.

​Напомним, что на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 18 марта президент России Владимир Путин обозначил условия для возвращения западных компаний на российский рынок.

Он указал, что компании, ранее покинувшие рынок РФ, не смогут выкупить свои активы по заниженной цене, и если их ниши уже заняты российскими предприятиями, то возвращение будет невозможным. ​

Президент также подчеркнул, что приоритет будет отдаваться интересам отечественного бизнеса, особенно тем компаниям, которые заняли ниши, освободившиеся после ухода иностранных фирм. Путин отметил, что возвращение возможно только при условии добросовестного ведения дел, без предоставления каких-либо преференций.