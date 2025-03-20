На строительстве защитных сооружений в Курской области украли более 4 млрд руб.

Ленинский районный суд Курска взыскал более 4,1 млрд руб. с бывших руководителей Корпорации развития Курской области по иску Генеральной прокуратуры. Среди ответчиков — экс-глава корпорации Владимир Лукин и его бывшие заместители, арестованные по делу о мошенничестве. По версии следствия, они присвоили средства, выделенные на строительство оборонных сооружений, используя фиктивные контракты.

Суд в Курске удовлетворил иск Генпрокуратуры о возмещении ущерба, причиненного государству в результате хищений при реализации госконтрактов, и взыскал более 4,1 млрд руб. с бывших руководителей Корпорации развития Курской области, а также с ряда организаций. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе областной судебной системы.

Фигуранты

Закрытое судебное заседание состоялось в среду, 19 марта, в Ленинском районном суде Курска. Ответчиками по делу стали девять физических лиц, включая бывшего генерального директора корпорации Владимира Лукина, а также его бывших заместителей Игоря Грабина и Снежану Мартьянову. Все трое были арестованы в конце 2024 года по обвинению в мошенничестве.

close Генеральный директор компании «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин АО «Корпорация развития Курской области»

Помимо физических лиц, в деле фигурировали восемь юридических лиц.

В общей сложности суд постановил взыскать 4 101 653 592 руб. в доход государства, а также государственную пошлину в размере 900 тыс. руб.

В пресс-службе судов отметили, что решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курском областном суде.

Обвинение

Корпорация развития Курской области создавалась для реализации инвестиционных проектов, а также участвовала в финансировании строительства оборонных сооружений на границе с Украиной. В конце 2024 года правоохранительные органы задержали Лукина и других бывших руководителей компании, предъявив им обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении контрактов.

В январе 2025 года Генеральная прокуратура потребовала взыскать с обвиняемых свыше 3,2 млрд руб., которые, по версии следствия, были присвоены в ходе реализации госконтрактов на возведение укреплений.

По данным надзорного ведомства, с 2022 по 2023 год правительство Курской области получило из федерального бюджета 19,4 млрд руб. на строительство оборонных сооружений, включая блиндажи, огневые точки и опорные пункты. Основным распорядителем средств стало областное управление капитального строительства, а генподрядчиком — Корпорация развития под руководством Лукина.

Мошеннические схемы

Следствие считает, что бывшие руководители корпорации использовали свое положение для заключения 23 контрактов с аффилированными компаниями, которые лишь имитировали выполнение работ.

Вместо реального строительства была создана схема фиктивных договоров на поставку стройматериалов с фирмами-однодневками.

Кроме того, корпорация выступает ответчиком как минимум по 13 гражданским делам. Против нее также возбуждено уголовное дело о мошенничестве на контрактах по производству бетонных заграждений, известных как «зубы дракона».

Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщала, что ущерб государственному бюджету от действий корпорации оценивается в 170 млн руб., однако эта сумма касается отдельного эпизода, связанного с мошенничеством на контрактах по производству бетонных заграждений. Общий объем взысканных средств составляет более 4,1 млрд руб.