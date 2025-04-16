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Стало известно о проблемах со здоровьем у задержанного экс-губернатора Курской области

Mash: экс-губернатора Курской области Смирнова задержали после лечения сердца
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, задержанный в среду, в последние месяцы проходил лечение в московской клинике из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telehram-канал Mash.

После отставки Смирнов обратился в столичную больницу с жалобами на боли в груди. Большую часть времени он проводил в коттедже в Красногорске, периодически приезжая в Курск. Параллельно правоохранители задержали бывшего вице-губернатора Курской области Алексея Дедова. По предварительным данным, оба не фигурируют в деле о хищении госсредств при строительстве фортификаций, но их могут допросить в рамках расследования.

О задержании Смирнова стало известно днем 16 апреля. Отмечалось, что показания против Смирнова дал бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, ранее арестованный по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе. Оба фигуранта связаны с Ивановской областью, где, по предварительной информации, могли участвовать в незаконных схемах с использованием средств фонда ЖКХ.

Ранее главу села в Ингушетии заподозрили в превышении полномочий.

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