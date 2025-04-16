Над Россией за ночь сбили 26 БПЛА. Военная операция, день 1148-й

09:40

Вылеты трех самолетов и прибытие двух задержали в аэропорту Нижнего Новгорода после введения ограничений на полеты, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

«В связи с ограничениями, введенными органами воздушного движения в аэропорту Нижнего Новгорода на прием и выпуск самолетов, на 08:30 мск задерживаются два рейса на прибытие и три на отправление», — уточнил собеседник агентства.