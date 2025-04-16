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Политика

Над Россией за ночь сбили 26 БПЛА. Военная операция, день 1148-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1148-й день
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Сергей Бобылев/РИА Новости
В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Дроны атаковали Воронежскую, Белгородскую, Курскую и Липецкую области, а также Крым и столичный регион. Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:44

Госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетят Париж для переговоров по Украине, сообщило издание Politico.

09:40

Вылеты трех самолетов и прибытие двух задержали в аэропорту Нижнего Новгорода после введения ограничений на полеты, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

«В связи с ограничениями, введенными органами воздушного движения в аэропорту Нижнего Новгорода на прием и выпуск самолетов, на 08:30 мск задерживаются два рейса на прибытие и три на отправление», — уточнил собеседник агентства.

09:33

09:27

Уголовное дело возбудили против жителя Луганска, готовившего покушение на депутата в ЛНР, сообщили в региональном УФСБ. Там добавили, что ему инкриминируют госизмену, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, приготовление к террористическому акту, приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

09:21

Соглашение по ресурсам с Украиной могут подписать уже на этой неделе, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

«Мы очень, очень близки. <...> Уже на этой неделе оно может быть даже подписано», — высказался он о соглашении.

09:19

ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракт против парламента ЛНР.

«По заданию украинской спецслужбы преступник в целях совершения теракта в отношении депутата Народного совета Луганской Народной Республики извлек из схрона взрывчатые вещества и компоненты для изготовления СВУ, после чего был задержан сотрудниками УФСБ», — сообщили в ведомстве.

09:13

Атаку БПЛА отразили над Тульской областью, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Ранним утром дежурными средствами ПВО Минобороны России проведена работа по отражению воздушной вражеской атаки и уничтожению БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем», — написал он.

09:07

Взрывы в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели в третий раз, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

09:05

США после переговоров с Украиной снизили требования по возврату направленной помощи с $300 млрд до $100 млрд, сообщили источники агентства Bloomberg.

«После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа снизила свою оценку помощи, которую США предоставили Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с $300 млрд до примерно $100 млрд», — отметили журналисты.

08:58

Президент США Дональд Трамп был в ярости после того, как лидеры ЕС выразили поддержку Владимиру Зеленскому после ссоры в Белом доме, сообщило издание Politico.

08:45

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев на 9 мая «театром абсурда».

«Вот уже более 10 лет именно этими двумя словами характеризуется большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны так называемого коллективного Запада», — отметила она.

08:32

08:23

Два украинских беспилотника с 06:35 до 07:00 сбили в Тульской и Рязанской областях, сообщило Минобороны.

08:20

Ключ к мирному соглашению на Украине находится в смене власти, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявление спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о том, что главным вопросом урегулирования является принадлежность «пяти территорий».

«Я думаю, что где-то и в этом ключ. Потому что про эти территории вообще даже не стоит упоминать, поскольку они в конституционном порядке вошли в состав Российской Федерации на основе референдумов. Но это мало. Потому что эти территории будут граничить с другими территориями Украины, на которых неонацистский режим пока у власти. Это будет постоянный источник угрозы нашей стране», — объяснил сенатор.

08:13

Шесть спасателей пострадали в результате удара ВСУ по ветряной электростанции «Сивашская» в Чаплинском округе, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Ночью, около 01:00, враг обстрелял подстанцию «ВЭС Сивашская» в Чаплинском МО. При тушении пожара наши спасатели подверглись атаке вражеского дрона. Пострадали шесть человек из числа личного состава — мужчины 1981, 1997, 2004, 1986, 1978 и 2000 годов рождения. У всех — множественные осколочные ранения. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в больнице», — написал глава региона.

08:11

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

08:10

❗️ Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — уточнили в ведомстве.

08:05

⚡️ Средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников минувшей ночью. В Минобороны уточнили, что в Воронежской области сбили девять аппаратов, в Белгородской области — восемь, четыре в Курской и два в Липецкой областях, два в Крыму и один в столичном регионе.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1148-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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