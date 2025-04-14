В Госдуме прокомментировали слова Мерца об ударе по Крымскому мосту

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц неслучайно заявил о возможности использовать ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту, политик хочет присоединиться к антироссийской риторике Британии и Франции. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Делая такие громкие заявления, будущий канцлер ФРГ старается встроиться в повестку, активно продвигаемую «партией войны», и присоединиться к ярой антироссийской риторике Лондона и Парижа, а Крымский мост им для упоминания выбран неслучайно: этот масштабный инфраструктурный объект, являющийся символом воссоединения полуострова с Россией, давно не дает покоя Западу и его украинским вассалам», — подчеркнул он.

По словам депутата, возможное решение Берлина о поставках в распоряжение ВСУ ракет Taurus станет существенным витком эскалации, однако вопрос заключается в том, поддержат ли данное решение партнёры Мерца не только в Евросоюзе, но и в рамках новой правительственной коалиции с социал-демократами.

Белик напомнил, что не все немецкие депутаты выступают за резкое обострение курса Германии в вопросе украинского конфликта.

14 апреля газета Financial Times писала, что, по словам Мерца, дальнобойные ракеты Taurus могут быть использованы для удара по Крымскому мосту.

Будущий канцлер ФРГ заявлял, что Германия поставит на Украину ракеты Taurus, только если их отправка будет согласована с зарубежными партнерами.

Ранее Мерц оценил шансы на вступление Украины в НАТО и Европейский союз.