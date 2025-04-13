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Политика

ВСУ выпустили по Ростовской и Белгородской областям 13 БПЛА. Военная операция, день 1145-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1145-й день
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Сергей Бобылев/РИА Новости
В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Дроны атаковали Ростовскую и Белгородскую области. ВСУ прикладывают все усилия для удержания курского Горналя, в том числе используют разные виды БПЛА, рассказали в российской группировке войск «Север». Там отметили круглосуточное применение гексакоптеров «Баба-яга». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:30

За два месяца действия военных контрактов для 18-24-летних их подписали менее 500 человек, заявил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса.

«Мне хотелось бы, чтобы цифра была больше. Потому что это до 500 человек. Хотя заявок было очень много. Человек на словах согласился, но до подписания не дошло. Где-то родители влияют, где-то подумали: «Тут скоро будет мир — дружба — помидоры, не надо», разные причины бывают», — отметил он.

09:13

09:06

Украинские военные до смерти забили жителя Суджанского района, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Следователями установлено, что в ноябре 2024 года в слободе Гончаровка Суджанского района Курской области военнослужащие ВФУ, незаконно вторгшиеся на территорию Российской Федерации, на протяжении длительного времени применяли физическое насилие к местному жителю, а также сожгли его дом. В результате преступных действий ВФУ мужчина скончался», — уточнила она.

08:45

После завершения СВО потребуется новая стратегия защиты границ, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Новую стратегию после завершения СВО должны определить военные. Она нужна, с учетом тех вызовов, которые стоят перед нашей страной, и агрессивных планов, вынашиваемых западными странами», — уточнил он.

08:41

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Украине идет успешно.

«Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут быть хорошими, и вы довольно скоро в этом убедитесь», — отметил Трамп на борту самолета Air Force One.

08:30

В мире понимают, что конфликт на Украине должен завершиться «на справедливых условиях», заявил глава МИД страны Андрей Сибига.

08:22

Более 500 бойцов ВСУ, включая иностранного наемника, сдались в плен в Курской области, сообщил ТАСС.

08:15

08:10

ВСУ бросают все силы на удержание курского Горналя, рассказали РИА Новости в российской группировке войск «Север».

«Идет активное применение со стороны противников дронов, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение наших войск. Бросают все силы, чтобы удержать населенный пункт под своим контролем», — объяснили военные.

Они отметили, что ВСУ начали круглосуточно применять гексакоптеры «Баба-Яга». Ранее их использовали только ночами.

08:05

⚡️ Минувшей ночью ВСУ пытались атаковать Россию 13 беспилотниками, 12 аппаратов уничтожили в Ростовской области и один — в Белгородской, сообщили в Минобороны.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1145-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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