ВСУ выпустили по Ростовской и Белгородской областям 13 БПЛА. Военная операция, день 1145-й

09:30

За два месяца действия военных контрактов для 18-24-летних их подписали менее 500 человек, заявил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса.

«Мне хотелось бы, чтобы цифра была больше. Потому что это до 500 человек. Хотя заявок было очень много. Человек на словах согласился, но до подписания не дошло. Где-то родители влияют, где-то подумали: «Тут скоро будет мир — дружба — помидоры, не надо», разные причины бывают», — отметил он.