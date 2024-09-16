В ВСУ не взяли, в США — 100 уголовных дел. Что известно о стрелявшем в Трампа WSJ: подозреваемый в покушении на Трампа был «готов сражаться и умереть» на Украине

В США расследуют второе за два месяца покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа. Предполагаемый нападавший — 58-летний Райан Уэсли Раут был «готов сражаться и умереть» на Украине, но его не взяли в ВСУ. Получив отказ, он занялся вербовкой афганских военнослужащих. В украинском иностранном легионе назвали идеи Раута «бредовыми». Также стало известно, что на американца заведено более 100 уголовных дел, в том числе за незаконное хранение пулемета. Сын Раута назвал его «трудолюбивым работником и прекрасным отцом».

Раут учился машиностроению в Государственном сельскохозяйственном и техническом университете Северной Каролины, указано на его странице в LinkedIn. Он владелец небольшой строительной компании, которую открыл на Гавайях в 2018 году.

Подозреваемый в покушении на Трампа был «готов сражаться и умереть» на Украине, пишет The Wall Street Journal после анализа постов в его соцсетях. В апреле 2022 года он даже посещал Киев, однако там американцу отказали во вступлении в ряды ВСУ.

Раут занялся вербовкой иностранцев в иностранный легион теробороны Украины и пытался наладить дополнительные поставки беспилотников в страну, сообщает WSJ.

Журналист The New York Times Томас Гиббонс-Нефф вспомнил, что брал интервью у Райана Раута для материала о добровольцах, которые хотели воевать за Украину, но не попали на фронт.

Тогда Раут утверждал, что ведет вербовку бывших афганских военнослужащих, бежавших от Талибана (организация запрещена в России). Он планировал отправить их на Украину через Пакистан и Иран, «купив» им поддельные паспорта.

«Еще до того, как я повесил трубку, мне было ясно, что он совершенно не в себе, — вспоминает Томас Гиббонс-Нефф. — Он говорил о подкупе коррумпированных чиновников, подделке паспортов и любых действиях, чтобы переправить афганских военных на Украину, но у него не было реального способа достичь своих целей. В какой-то момент он упомянул об организации военного транспортного рейса США из Ирака в Польшу с афганскими беженцами, готовыми сражаться. Это звучало нелепо, но тон голоса мистера Раута говорил об обратном. Он собирался поддержать военные усилия Украины, несмотря ни на что».

При этом Райан Раут признался репортеру The New York Times, что у него самого нет военного опыта, но он мечтал изменить свою жизнь «ради чего-то более захватывающего» и прославиться.

«По моему мнению, все должны быть там и поддерживать украинцев», — сказал тогда по телефон Раут журналисту The New York Times.

Бредовые идеи и книга

Американец несколько раз предлагал свои «бредовые идеи» украинскому иностранному легиону, рассказал CNN офицер отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Александр Шагури.

«Он предлагал нам большое количество новобранцев из разных стран, но нам было очевидно, что его предложения нереалистичны. Мы даже не ответили, нам не на что было отвечать», — рассказал Шагури.

Райан Уэсли Раут значится автором 291-страничной книги «Украинская война, в которой нельзя победить», которая продается на Amazon за $2,99, обнаружил корреспондент ТАСС.

«Проведя пять месяцев на Украине, я начал понимать, что Украина не сможет выиграть эту войну», — цитирует агентство книгу.

При этом, по данным РИА Новости, Раут был указан в качестве контактного лица на сайте с инструкцией по вступлению в «Иностранный легион» ВСУ.

«Свяжитесь со мной. Мы можем позвонить и посетить бессчетное число подразделений, которые нуждаются в помощи», — сказано в тексте ссылки, которая ведет на имя и контактные данные Раута.

В интервью Newsweek Romania 2022 года Раут заявлял, что даже если правительства не отправляют Украине своих военных, гражданские должны «подхватить эстафету и сделать все своими руками».

Хранил пулемет

Раут голосовал за Трампа на выборах 2016 года, следует из его поста в соцсети Х.

«Когда я выбирал вас в 2016 году, и я, и весь мир надеялись, что президент Трамп будет другим и лучше, чем кандидат [Трамп], но мы все были сильно разочарованы, и, похоже, вы становитесь все хуже и деградируете», — написал Раут.

В штате Северная Каролина против Райана Уэсли Раута заведено более 100 уголовных дел, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на попавшие в распоряжение документы. По ее данным, американца преследовали за хранение украденного имущества, бегство с места ДТП, сопротивление аресту, скрытое ношение оружия и даже незаконное хранение пулемета.

Федеральные агенты ожидают результатов оценки психического состояния подозреваемого Раута, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

»[Райан Раут] не склонен к насилию. Он трудолюбивый работник и прекрасный отец», — заявил The Daily Mail его сын Оран Раут.

Предполагаемая попытка покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла 15 сентября около 14:00 по местному времени (21:00 мск) у гольф-клуба Trump International Golf Club в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

Сотрудники Секретной службы заметили человека, спрятавшегося в кустах, и открыли огонь, сообщили представители правоохранительных органов Флориды на брифинге. Подозреваемый скрылся с места происшествия на автомобиле и был задержан во время остановки на дороге. В кустах рядом с гольф-клубом была обнаружена винтовка с оптическим прицелом, экшн-камера и два рюкзака. Никто не пострадал.

«Здесь надо думать не нам, а специальным службам США», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обратил ли Кремль внимание на связи подозреваемого в покушении на Трампа с Украиной и что в Москве думают об этом.

«В любом случае игра с огнем имеет свои последствия. Прежде всего это должно быть большой заботой и головной болью для специальных служб США», — сказал представитель Кремля.

Инцидент в гольф-клубе произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в городе Батлер в Пенсильвании.