«Оказать дальнейшее давление на Россию». Лидеры Европы готовы к новым санкциям против Москвы

Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании и Польши, а также глава внешнеполитической службы Евросоюза Кайя Каллас подтвердили намерение удерживать российские активы до прекращения конфликта на Украине и компенсации ущерба. В совместном заявлении отмечается готовность усилить давление на Москву, включая принятие новых санкций.

Великобритания и пять стран Европейского союза подтвердили намерение сохранить замороженные российские активы до прекращения конфликта на Украине и компенсации ущерба, а также выразили готовность к введению новых санкций против Москвы. Совместное заявление подписали министры иностранных дел Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши, Франции и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас.

«Мы повторяем, что активы России должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей нанесенный ущерб», — говорится в заявлении, опубликованном по итогам встречи в Мадриде.

В обсуждениях участвовали главы МИД Франции, Германии, Испании, Италии и Польши, а также представители Великобритании, Украины и Евросоюза.

В документе подчеркивается, что участники готовы «оказать дальнейшее давление на Россию, используя все доступные инструменты, включая принятие новых санкций».

Также содержится призыв к Москве «продемонстрировать серьезную приверженность» мирному урегулированию. Отдельно подчеркивается недопустимость соглашений, которые могли бы ограничить военные возможности Украины или ее партнеров.

«Сейчас нам нужно, чтобы Россия согласилась на это прекращение огня, проявила добрую волю», — заявила Кайя Каллас.

По ее словам, ЕС и союзники по-прежнему привержены «политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержке» Украины. В соцсети X она также призвала Россию прекратить «тактику затягивания» и немедленно пойти на соглашение.

Замороженные активы РФ

В 2024 году страны G7 согласовали механизм использования доходов от замороженных российских активов для финансирования помощи Киеву. Общий объем кредита составляет около $50 млрд. В декабре США перечислили первый транш в размере $1 млрд, в марте 2025 года последовали выплаты от Великобритании ($970 млн) и Канады ($1,7 млрд).

Справка Заморозка российских активов на Западе началась в марте 2022 года после начала военных действий на Украине. Под ограничения попали как государственные валютные резервы, так и частные средства, размещенные за рубежом. По данным Еврокомиссии, на Западе заморожено около €300 млрд российских активов. Более €200 млрд находятся в юрисдикции ЕС, в основном на счетах Euroclear в Бельгии.

Россия называет заморозку активов незаконной и расценивает ее как кражу. Российские власти указывают на правовые риски возможной конфискации.

В начале марта генеральный прокурор Англии лорд Ричард Хермер предостерег британское правительство от подобных действий, напомнив о возможном нарушении норм международного права. Глава Euroclear Валери Урбен также отмечала потенциальные последствия для международной финансовой системы.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила ранее, что обсуждение разморозки преждевременно.

Новый пакет санкций

На прошлой неделе издание EU Observer сообщило о начале подготовки 17-го пакета санкций Евросоюза против России.

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер подчеркнула, что смягчение ограничений возможно только при полном прекращении боевых действий и выводе российских войск с территории Украины.

Кремль заявил, что отказ ЕС от переговоров объясняется нежеланием согласовывать позиции с Москвой и Вашингтоном.