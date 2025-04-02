«Агрессивные санкции»: что в США говорят о новых ограничениях против России?

Келлог: новые санкции могут ударить по замороженным активам и теневому флоту РФ

Минфин США исключил из санкционных списков жену Бориса Ротенберга и ввел ограничения против четырех физлиц, трех компаний и российского судна. Ранее журналистка Fox News Джеки Хейнрич сообщала, что Вашингтон оценивает эффективность рестрикций на «3 из 10» и не исключает их ужесточения. На следующий день американские сенаторы выдвинули законопроект о первичных и вторичных ограничениях против России за возможную эскалацию украинского конфликта. В чем они заключаются — в материале «Газеты.Ru».

США исключили супругу российского миллиардера Бориса Ротенберга Карину Ротенберг из списка санкций SDN. Об этом сообщила пресс-служба управления по контролю за иностранными активами министерства финансов (OFAC) США.

Санкции против Бориса Ротенберга и его брата Аркадия Вашингтон ввел в 2014 году в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. Супруга и дети Ротенберга попали в санкционный список в 2022-м. Карина Ротенберг с 2011 года возглавляет Московскую федерацию конного спорта.

При этом минфин США также ввел новые рестрикции против России и связанных с ней лиц. Под санкции попали Юрий Беляков, Вячеслав Виданов, Сохраб Гайрат и гражданин Афганистана Ушанг Гайрат. Кроме того, в списке оказались ООО «Эдисон», ООО «Колибри групп» и российская анимационная студия «Скай Фрейм», а также балкер под флагом России AM Theseus.

«Агрессивные санкции»

1 апреля журналистка телеканала Fox News Джеки Хейнрич со ссылкой на источник сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа не исключает ужесточения рестрикций против России. По данным журналистки, новые «агрессивные санкции» могут коснуться в том числе российского «теневого флота» .

Хейнрич отметила, что текущую эффективность санкций в США оценивают на «3 из 10». Среди новых возможных ограничений может оказаться запрет на проход судов с нефтью из РФ по Балтийскому морю, добавила она.

Впоследствии агентство Reuters передало, что 50 сенаторов США, среди которых 25 демократов и 25 республиканцев, объединились и выдвинули законопроект по ужесточению антироссийских санкций. Авторами инициативы стали сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.

По их задумке, против России будут введены первичные и вторичные ограничения в случае эскалации конфликта на Украине уже после подписания мирного соглашения. Санкции предполагают «введение пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты», добавило Reuters.

Газета The Hill, в свою очередь, сообщила, что речь идет о 500%-х пошлинах на товары, импортируемые из государств, закупающих российские ресурсы.

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«Эти санкции против России готовы и получат подавляющую двухпартийную и двухпалатную поддержку, если будут представлены на голосование в сенате и палате представителей», — говорилось в законопроекте.

По данным издания, сенаторы, поддерживающие введение рестрикций, заявили, что разделяют разочарование Трампа по поводу ситуации с прекращением огня и поддерживают его стремление достичь «прочного, справедливого и достойного мира». Они также выразили уверенность, что в 2025 году президент США и Белый дом смогут завершить украинский конфликт.

2 апреля спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox News косвенно подтвердил, что новые санкции могут быть введены против «теневого флота, который «перевозит большую часть незаконной нефти». Кроме этого, ограничения также могут коснуться замороженных российских активов

«Это 300 миллиардов долларов… Можно пойти за ними», — заявил Келлог.