В Белом доме опровергли сообщения о планах Маска уйти с госслужбы

Белый дом: Маск уйдет с госслужбы, когда его работа в DOGE будет завершена

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила на своей странице в соцсети X, что американский предприниматель Илон Маск уйдет с государственной службы, когда его работа в департаменте государственной эффективности (DOGE) будет завершена.

«Илон Маск и президент [США Дональд] Трамп оба публично заявляли, что Илон уйдет с государственной службы в качестве специального государственного служащего, когда его невероятная работа в DOGE будет завершена», — написала Левитт.

Представитель Белого дома также назвала информацию о предстоящем уходе миллиардера «мусором».

2 апреля газета Politico писала, что Маск «в ближайшие недели» может уйти со своей должности главы DOGE и сосредоточиться на бизнесе. По данным источников издания, Трамп по-прежнему доволен Маском и его инициативами, направленными на повышение эффективности работы правительства. Однако было решено, что предпринимателю пора вернуться к своим делам и сосредоточиться на поддержке других.

1 апреля Трамп заявил, что DOGE «в какой-то момент» прекратит свою работу, поскольку Маск пробудет на госслужбе только в течение 130 дней.

Ранее лимит Маска в $1 на госрасходы парализовал работу федеральных агентств США.