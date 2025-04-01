DOGE прекратит работу: Трамп заявил о скором уходе Маска с госслужбы

Президент США Дональд Трамп похвалил за работу куратора департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Илона Маска. При этом он рассказал, что ответственный за сокращение бюрократии миллиардер в какой-то момент вернется к своему бизнесу. Срок работы ведомства ограничен 130 днями, однако американский лидер пообещал сохранить Маска на госслужбе столько, сколько сможет. Что уже успел сделать бизнесмен — в материале «Газеты.Ru».

Маск скоро уйдет

У Трампа поинтересовались, намерен ли он оставить на государственной службе Илона Маска. Дело в том, что срок работы возглавляемого им департамента ограничен 130 днями, и после их истечения (предположительно, в мае) предприниматель останется без работы. Президент США похвалил его и пообещал сделать все возможное для продолжения сотрудничества .

«Я думаю, что он потрясающий, но я также думаю, что у него есть большая компания, которой он должен управлять, и поэтому в какой-то момент он собирается вернуться. Он хочет этого. Я буду держать его столько, сколько смогу. Он очень талантливый парень. Знаете, я люблю очень умных людей. Он очень умен и отлично справляется со своей работой», — подчеркнул республиканец.

По закону Илон Маск является «специальным госслужащим» и может работать в администрации не более 130 дней в году. 28 марта в интервью Fox News он заявил, что за это время сможет достичь своих целей по сокращению расходов федерального правительства.

Не все так гладко

Всего за два месяца работы на госслужбе Маск спровоцировал несколько скандалов. В частности, в феврале миллиардер грозил федеральным служащим увольнением, если они не ответят на электронное письмо с вопросом о том, какую работу они выполнили за последнюю неделю. Ряд ведомств решили не спорить и отчитаться по форме, другие же — среди них ФБР, Госдеп, Пентагон и АНБ — отказались повиноваться.

Сперва Дональд Трамп вступился за Маска и сказал ему действовать «агрессивнее», но в начале марта Politico сообщило, что президент США ограничил полномочия своего соратника. Издание пишет, что миллиардер теперь может только давать рекомендации департаментам, но не принимать односторонних решений по кадровому обеспечению и политике.

Маск «дал понять», что согласен с директивой Трампа, признал, что DOGE «допустил некоторые ошибки», уточнило Politico.

«По мере того как секретари узнают и понимают людей, работающих в различных департаментах, они могут очень точно определить, кто останется, а кто уйдет. Мы говорим «скальпель», а не «топор». Сочетание их, Илона, DOGE и других замечательных людей сможет сделать все на историческом уровне», — написал Трамп в соцсетях.

В начале марта также стало известно, что между Илоном Маском и госсекретарем Марко Рубио произошел конфликт. По данным источников The New York Times, глава внешнеполитического ведомства назвал слова предпринимателя о неспособности сокращения штатной численности Госдепа неправдой. По его словам, в обмен на денежную компенсацию уволились более 1,5 тыс. сотрудников. Он посоветовал Маску устроить их на работу обратно, чтобы после продемонстрировать «шоу с увольнением». Собеседники газеты уточнили, что Рубио «выслушивал целый список претензий от самого богатого человека в мире».

Журналисты спросили Трампа о предмете ссоры Маска и Рубио. Президент США ответил, что никакого конфликта не было, а корреспондента NBC обвинил в желании раздуть сенсацию.

«Илон отлично ладит с Марко, и они оба делают фантастическую работу. Никакого столкновения нет», — добавил Трамп.

Что успел сделать бизнесмен

Трамп назначил Илона Маска куратором департамента по повышению эффективности работы правительства. Предприниматель активно включился в работу, обещал сократить государственные расходы на $2 трлн. Действия DOGE привели к увольнению тысяч сотрудников различных ведомств и приостановке или прекращению ряда программ финансовой помощи. Миссией ведомства называли возобновление эффективной работы правительства США.

«Огромное количество растрат и мошенничества в правительстве поражает воображение — это просто умопомрачительно. Мы регулярно сталкиваемся с потерями в $1 млрд и более», — отметил Илон Маск.

По его словам, при предыдущем президенте Управление по делам малого бизнеса выдавало кредиты направо и налево, причем более $300 млн выдали детям до 11 лет, еще сколько же — людям старше 120 лет.

«Самый молодой получатель кредита от Управления по делам малого бизнеса — девятимесячный ребенок», — негодовал бизнесмен .

Вскрылись и факты выплат пособий «мертвым душам». Миллионы долларов получали американцы в возрасте до 369 лет.

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По подсчетам телеканала CNN, за время работы DOGE из федеральных агентств уволили более 121 тысячи сотрудников. Президент Трамп выразил удовлетворение работой Маска, но призвал его быть осторожнее в массовых увольнениях. По его словам, решения по сокращениям принимают сотрудники президентской администрации, потому что они лучше знают специфику работы госслужбы. Маск согласился со словами Трампа.

Миллиардер рассказывал, что корабль под названием «Америка» пойдет ко дну, если в работе правительства США не произойдет революция. После ее завершения Штаты будут в «гораздо лучшей форме», отметил Маск.