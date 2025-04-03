Венгрия выходит из МУС: почему Будапешт недоволен организацией?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Будапеште, 3 апреля 2025 года

Венгрия заявила о выходе из МУС во время визита премьера Израиля Нетаньяху

Венгрия выходит из Международного уголовного суда (МУС), так как его деятельность в современном мире «отличается от первоначальной цели». Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш. По его словам, процедуру выхода инициировали 3 апреля. В этот же день в Будапешт приехал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в отношении которого МУС выдал ордер на арест.

Венгрия выйдет из Международного уголовного суда (МУС), сообщил агентству MTI глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш. Юридическая процедура запущена в четверг, 3 апреля, на фоне четырехдневного визита в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в отношении которого действует решение МУС об аресте. Это первая его зарубежная поездка с момента выдачи ордера.

Гуляш пояснил, что деятельность МУС в последнее время «вызывала серьезные опасения» на международном уровне .

По его словам, суд не поддерживали США, Китай и Турция (которые никогда не были его членами), а будущий канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск дали понять, что будут игнорировать политически мотивированные решения МУС, несмотря на обязательства перед ним.

Премьер-министр страны Виктор Орбан объяснил, что в последние годы МУС изменился, поэтому Венгрия не хочет быть его частью:

«Это уже не беспристрастный, основанный на верховенстве закона суд, а политический суд».

Пресс-служба МУС заявила, что Венгрия, несмотря на намерение выйти из организации, обязана сотрудничать с судом.

«Что касается визита Нетаньяху, суд последовал своим стандартным процедурам после выдачи ордера на арест», — говорится в сообщении.

При этом израильский премьер, комментируя решение Венгрии, назвал его «смелым и принципиальным».

За что МУС хочет арестовать Нетаньяху

Ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта был выдан Международным уголовным судом 21 ноября 2024 года в связи с вооруженным конфликтом в секторе Газа. Суд посчитал, что они «намеренно и сознательно» без явной военной необходимости лишили мирное население Газы доступа к еде, воде, лекарствам, электричеству и предметам первой необходимости, что привело к гуманитарной катастрофе и гибели тысяч людей.

Во время предварительного расследования МУС было заявлено о «разумных основаниях предполагать», что Нетаньяху и Галант виновны в целенаправленном использовании голода как метода ведения войны, а также в убийствах, преследованиях и «других бесчеловечных деяниях» в отношении гражданского населения Газы.

В Израиле претензии МУС отвергали и отвергают. По сообщению The Guardian, Нетаньяху назвал выданные судом ордера на его арест антисемитскими, а обвинения — «абсурдными и ложными». Схожее мнение тогда высказали и власти США, сообщившие, что они «категорически отвергают» это решение и «глубоко обеспокоены процессуальными ошибками», которые к нему привели.

Ту же позицию занял и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: он назвал решение суда «возмутительно наглым» и «циничным» и заявил, что Будапешт не будет его исполнять.

«Я гарантирую господину Нетаньяху, если он приедет, что решение не будет иметь силы в Венгрии и что мы не будем следовать его условиям»,

— заявил Орбан 22 ноября 2024 года.

После этого Нетаньяху поблагодарил Орбана за высказанную им «моральную ясность» и заявил, что в этом вопросе «Венгрия выступает на стороне справедливости и правды».

Утром 3 апреля Нетаньяху прибыл в Венгрию с визитом, который, как сообщает Le Monde, продлится до 6 апреля. У него запланировано несколько встреч с Орбаном.

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Что такое МУС?

В соответствии с Римским статутом 1998 года, Международный уголовный суд рассматривает дела по четырем категориям тяжких преступлений: геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступления агрессии. Цель разбирательств — привлечь к ответственности виновных в этих преступлениях и обеспечить справедливость для жертв.

По состоянию на ноябрь 2024 года участниками Международного уголовного суда были 124 государства, которые должны исполнять его решения. При этом многие ведущие страны, такие как США, Китай и Россия, не признают его юрисдикцию.

Решения МУС не могут превалировать над внутренними правилами и законами государств-участников. Системы принудительного исполнения решений МУС также не существует.

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