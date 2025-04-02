Ночью Россию атаковали 93 беспилотника. Военная операция, день 1134-й

09:25

Украина не учитывает степень осведомленности команды президента США Дональда Трампа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Американского лидера пытаются ввести в заблуждение, продолжая наносить удары по энергетическим объектам, отметила она.

«Такие надежды были. Или что будут ему показывать только ответ российский стороны на подобные действия. А кто их начинал, как это всегда бывало, говорить не будут», — добавила Захарова.

По ее словам, Владимир Зеленский таким образом демонстрирует неуважение к Трампу и администрации Белого дома.

«На Банковой не понимают, что имеют дело с другими людьми (чем команда Джо Байдена. — «Газета.Ru») <…> Что эти люди, со своими достоинствами и недостатками, реально сами следят за международной повесткой. Реально сами говорят, а не обращаются к мертвым в зале <…> Киевский режим и сам Зеленский недооценили ситуацию», — подчеркнула Мария Захарова.