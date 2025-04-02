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Политика

Ночью Россию атаковали 93 беспилотника. Военная операция, день 1134-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1134-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Минувшей ночью ВСУ атаковали Россию 93 беспилотниками, сообщило Минобороны. Аппараты сбили в Курской, Белгородской и Ростовской областях. Обломки БПЛА упали на крышу многоквартирного дома в Курске, никто не пострадал, жильцов на время работы пиротехников эвакуировали. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф могут провести переговоры в Вашингтоне на этой неделе, сообщил телеканал CNN. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:40

Воздушную тревогу объявили в Сумской и Харьковской областях.

09:38

На всех местах падения обломков БПЛА в Курской области работают оперативные и коммунальные службы, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Он уточнил, что специалисты начали работы по оценке нанесенного ущерба, ремонтники приступают к устранению последствий.

«Уважаемые жители, в случае обнаружения подозрительных предметов, пожалуйста, не приближайтесь к ним и не берите в руки — это может быть опасно! Сразу же обращайтесь по телефону 112», — добавил глава региона.

09:30

09:28

Европа не сможет полностью заменить Украине американские военные поставки, заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис.

«Есть критические поставки [из США на Украину], заменителей которых мы не имеем. И мы все знаем, что это. Вот почему мы должны продолжать сотрудничать с США», — добавил он.

09:25

Украина не учитывает степень осведомленности команды президента США Дональда Трампа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Американского лидера пытаются ввести в заблуждение, продолжая наносить удары по энергетическим объектам, отметила она.

«Такие надежды были. Или что будут ему показывать только ответ российский стороны на подобные действия. А кто их начинал, как это всегда бывало, говорить не будут», — добавила Захарова.

По ее словам, Владимир Зеленский таким образом демонстрирует неуважение к Трампу и администрации Белого дома.

«На Банковой не понимают, что имеют дело с другими людьми (чем команда Джо Байдена. — «Газета.Ru») <…> Что эти люди, со своими достоинствами и недостатками, реально сами следят за международной повесткой. Реально сами говорят, а не обращаются к мертвым в зале <…> Киевский режим и сам Зеленский недооценили ситуацию», — подчеркнула Мария Захарова.

09:22

Бывший кандидат в губернатора Красноярского края, депутат регионального заксобрания Александр Глисков, осужденный за получение взятки, подписал контракт об участии в СВО, рассказала ТАСС его адвокат Марина Васильева.

09:18

Опасность атаки БПЛА отменили в Самарской области. Угроза атаки беспилотников действовала в регионе с 04:44.

09:06

Около 30 стран выразили готовность поддерживать мир на Украине, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Сегодня стало ясно, что около 30 стран уже заявили о своей готовности поддерживать мир, как только он будет установлен, чтобы следить за ним с пониманием того, что линию соприкосновения, которая, как вы знаете, составляет 1,3 тыс. км, будут поддерживать сами украинцы», — отметил он.

09:04

Бойцы ВСУ убили четырех жителей курской деревни Рубанщина, заявила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.

08:50

❗️ Обломки четвертого украинского БПЛА обнаружили в Таганроге после ночной атаки. Аппарат упал в районе железнодорожного переезда, сообщила глава города Светлана Камбулова.

08:44

Беспилотники ВСУ атаковали стоянку и дорогу в Новой Каховке, пострадали трое мужчин, сообщил глава округа Виталий Гура.

08:30

Около 70-80 колумбийцев в рядах ВСУ ликвидировали в ходе конфликта на Украине, рассказал РИА Новости посол страны в России Эктор Исидро Аренас Нейра.

08:27

08:20

Владимир Зеленский выразил надежду, что вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus.

08:17

ВСУ кассетными боеприпасами атаковали поселок Победа (Центрально-Городской район Горловки), сообщил глава городского поселения Иван Приходько.

08:15

В тексте потенциального соглашения Украины с США о добыче полезных ископаемых нет и не было вопроса о членстве в НАТО, заявил Владимир Зеленский. Ранее президент Дональд Трамп отмечал, что Украина не вступит в альянс и Зеленский это понимает.

08:11

Переговоры главы РФПИ Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа могут состояться на этой неделе в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN.

«Может быть. Сопротивление в диалоге между США и Россией — реально. Оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми установками. Но что, если улучшение отношений — это именно то, что нужно миру для глобальной безопасности?» — прокомментировал в соцсети X публикацию Дмитриев.

08:08

❗️ Многоквартирный жилой дом в центре Курска получил повреждения в результате атаки украинских дронов, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.

«Обломки сбитого дрона, а также его двигатель, упали на крышу многоэтажки по улице Чехова. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, однако было принято решение об отселении 60 жителей подъезда на время работы пиротехников», — уточнил он.

Около двух часов ночи пиротехники проверили отселенный подъезд, взрывоопасных предметов там не оказалось. Жители начали возвращаться домой.

08:03

⚡️ В течение минувшей ночи средства ПВО уничтожили и перехватили 93 украинских беспилотника, из них 87 — над территорией Курской области, четыре — над Ростовской областью и два — над Белгородской областью.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1134-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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