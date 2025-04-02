Ночью Россию атаковали 93 беспилотника. Военная операция, день 1134-й

На всех местах падения обломков БПЛА в Курской области работают оперативные и коммунальные службы, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Он уточнил, что специалисты начали работы по оценке нанесенного ущерба, ремонтники приступают к устранению последствий.
«Уважаемые жители, в случае обнаружения подозрительных предметов, пожалуйста, не приближайтесь к ним и не берите в руки — это может быть опасно! Сразу же обращайтесь по телефону 112», — добавил глава региона.
Европа не сможет полностью заменить Украине американские военные поставки, заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис.
«Есть критические поставки [из США на Украину], заменителей которых мы не имеем. И мы все знаем, что это. Вот почему мы должны продолжать сотрудничать с США», — добавил он.
Украина не учитывает степень осведомленности команды президента США Дональда Трампа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Американского лидера пытаются ввести в заблуждение, продолжая наносить удары по энергетическим объектам, отметила она.
«Такие надежды были. Или что будут ему показывать только ответ российский стороны на подобные действия. А кто их начинал, как это всегда бывало, говорить не будут», — добавила Захарова.
По ее словам, Владимир Зеленский таким образом демонстрирует неуважение к Трампу и администрации Белого дома.
«На Банковой не понимают, что имеют дело с другими людьми (чем команда Джо Байдена. — «Газета.Ru») <…> Что эти люди, со своими достоинствами и недостатками, реально сами следят за международной повесткой. Реально сами говорят, а не обращаются к мертвым в зале <…> Киевский режим и сам Зеленский недооценили ситуацию», — подчеркнула Мария Захарова.
Бывший кандидат в губернатора Красноярского края, депутат регионального заксобрания Александр Глисков, осужденный за получение взятки, подписал контракт об участии в СВО, рассказала ТАСС его адвокат Марина Васильева.
Опасность атаки БПЛА отменили в Самарской области. Угроза атаки беспилотников действовала в регионе с 04:44.
Около 30 стран выразили готовность поддерживать мир на Украине, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
«Сегодня стало ясно, что около 30 стран уже заявили о своей готовности поддерживать мир, как только он будет установлен, чтобы следить за ним с пониманием того, что линию соприкосновения, которая, как вы знаете, составляет 1,3 тыс. км, будут поддерживать сами украинцы», — отметил он.
Бойцы ВСУ убили четырех жителей курской деревни Рубанщина, заявила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.
❗️ Обломки четвертого украинского БПЛА обнаружили в Таганроге после ночной атаки. Аппарат упал в районе железнодорожного переезда, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Беспилотники ВСУ атаковали стоянку и дорогу в Новой Каховке, пострадали трое мужчин, сообщил глава округа Виталий Гура.
Около 70-80 колумбийцев в рядах ВСУ ликвидировали в ходе конфликта на Украине, рассказал РИА Новости посол страны в России Эктор Исидро Аренас Нейра.
Владимир Зеленский выразил надежду, что вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus.
ВСУ кассетными боеприпасами атаковали поселок Победа (Центрально-Городской район Горловки), сообщил глава городского поселения Иван Приходько.
В тексте потенциального соглашения Украины с США о добыче полезных ископаемых нет и не было вопроса о членстве в НАТО, заявил Владимир Зеленский. Ранее президент Дональд Трамп отмечал, что Украина не вступит в альянс и Зеленский это понимает.
Переговоры главы РФПИ Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа могут состояться на этой неделе в Вашингтоне, сообщил телеканал CNN.
«Может быть. Сопротивление в диалоге между США и Россией — реально. Оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми установками. Но что, если улучшение отношений — это именно то, что нужно миру для глобальной безопасности?» — прокомментировал в соцсети X публикацию Дмитриев.
❗️ Многоквартирный жилой дом в центре Курска получил повреждения в результате атаки украинских дронов, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.
«Обломки сбитого дрона, а также его двигатель, упали на крышу многоэтажки по улице Чехова. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, однако было принято решение об отселении 60 жителей подъезда на время работы пиротехников», — уточнил он.
Около двух часов ночи пиротехники проверили отселенный подъезд, взрывоопасных предметов там не оказалось. Жители начали возвращаться домой.
⚡️ В течение минувшей ночи средства ПВО уничтожили и перехватили 93 украинских беспилотника, из них 87 — над территорией Курской области, четыре — над Ростовской областью и два — над Белгородской областью.