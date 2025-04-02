«Договор купли-продажи»: раскрыты новые детали ресурсной сделки Украины и США

WSJ: Киев не хочет капитулировать перед РФ и отдавать США ресурсы

Киев не хочет подписывать сделку по редкоземельным металлам с США и намеренно тянет время, чтобы улучшить ее условия, сообщила WSJ. При этом в случае неподписания соглашения Украина рискует навлечь на себя гнев Белого дома.. Ранее Дональд Трамп уже заявил, что у Владимира Зеленского будут большие проблемы, если он помешает заключению сделки. Газета Le Point назвала ее кабальной и недоработанной и рассказала, что соглашение предполагает добычу ископаемых в том числе в Черном море, Крыму и Донбассе.

Украина хочет завершить конфликт, не капитулируя перед Россией и не отказываясь от своей экономической независимости в пользу США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«После быстрого согласия на предложения США о прекращении огня,

Украина не горит желанием подписывать масштабную экономическую сделку, предложенную Белым домом, которая передала бы значительный контроль над ресурсным богатством страны.

Публично принимая на себя обязательства по минеральному соглашению, Киев пытается выиграть время, чтобы улучшить условия», — уточнило издание.

По словам бывшего посла США на Украине Джона Хербста, президент страны Владимир Зеленский продемонстрировал гибкость и готовность пойти навстречу американскому лидеру Дональду Трампу, но «не собирается рисковать будущим своей страны из-за вопроса о критически важных полезных ископаемых».

Как подчеркнула газета, Киев старается «не злить Трампа, одновременно сопротивляясь давлению подписать новый проект» ресурсного соглашения. При этом, по словам некоторых аналитиков, масштаб новой редакции сделки наталкивает на мысль, что глава Белого дома, вероятно, пытается представить такое соглашение, на которое Украина не сможет согласиться, чтобы потом обвинить Зеленского в его провале .

Директор Центра международных исследований в Одессе Владимир Дубовик отметил, что единственный шанс для Киева — это привлечь Вашингтон к переговорам по улучшению условий сделки. Однако если США будут настаивать на ее подписании в той редакции, которая есть сейчас, Украина столкнется с дилеммой: подписать соглашение и надеяться, что оно не будет реализовано в будущем, или отказаться и навлечь на себя гнев Белого дома.

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Ранее сам Дональд Трамп заявлял, что если президент Украины откажется от подписания сделки по редкоземельным металлам, то его ждут «большие проблемы». Сам Зеленский никак не комментировал это заявление президента США, отметив только, что над соглашением работают украинская и американская команды юристов.

Чего хотят США

Ранее СМИ сообщали, что новый проект сделки США и Украины по редкоземельным металлам предполагает участие Вашингтона в управлении всеми ископаемыми республики, включая нефть и газ. При этом в документе нет ни слова о гарантиях безопасности для Киева.

Колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион сравнил новую редакцию соглашения с колониальной эксплуатацией Бельгией территории современной Демократической Республики Конго в XIX веке. Британская газета The Telegraph, комментируя сделку, заявила, что Трамп фактически «приставил к голове Владимира Зеленского пистолет, потребовав гигантских репарационных выплат».

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По данным газеты Le Point, которая ссылается на документ, новая редакция сделки больше напоминает «договор купли-продажи», а не межправительственное соглашение. Издание также подчеркивает, что она также является более кабальной и недоработанной, чем ее описывают осведомленные депутаты Верховной рады Украины .