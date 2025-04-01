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ЕСПЧ потребовал от Финляндии объяснить причины закрытия границ с РФ

HS: ЕСПЧ потребовал от властей Финляндии объяснить причины закрытия границ с РФ
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Алексей Даничев/РИА Новости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от властей Финляндии объяснить причины закрытия границы с Российской Федерацией. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Жалобы на решение правительства Финляндии подали девять человек российского происхождения, которые проживают в этой стране. В иске отмечается, что они не могут получать российскую пенсию из-за санкций в отношении банков РФ. В иске указано, что финское правительство не сделало никаких исключений русскоязычному населению или лицам российского происхождения, являющихся гражданами Финляндии, и полностью закрыло границу.

1 апреля стало известно, что Финляндия может начать обсуждение открытия границы с Российской Федерацией не ранее конца 2025 года. Отмечается, что если бы Евросоюз возобновил политические отношения с Россией, Финляндия могла бы рассмотреть вопрос о переговорах по границе с Россией на политическом уровне.

Ранее президент Финляндии пожаловался на итоги советско-финской войны.

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