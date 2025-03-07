«Нужен скальпель вместо топора»: Трамп запретил Маску увольнять чиновников

Президент США Дональд Трамп оказался доволен работой нового ведомства DOGE, которое курирует миллиардер Илон Маск, но призвал своего советника быть осторожнее в массовых увольнениях. Президент обозначил, что за сокращения отвечают только сотрудники его кабинета, а не Маск, так как они лучше знают госслужащих. Миллиардер публично согласился со словами Трампа. В ЦРУ заявили, что сокращения скажутся на способности США защищать себя от угроз.

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал руководителя Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска действовать осторожно при массовом увольнении государственных служащих.

«Мы говорим «скальпель» вместо «топора», — отметил Трамп.

При этом президент признал, что сокращать штат федеральных ведомств нужно, но также важно стремиться сохранить «лучших и самых продуктивных людей».

Увольняют министры, а не Маск

Трампа начали активно критиковать из-за роли Маска в радикальной перестройке федерального правительства. 6 марта президент во время совещания с членами своего кабинета отметил, что именно они отвечают за сокращение штата госслужащих, а не миллиардер, пишет NPR. Он добавил, что также говорил об этом во время закрытой встречи, на которой в том числе присутствовал Маск.

«Я не хочу видеть массовых сокращений, в результате чего увольняют много хороших сотрудников. Я хочу, чтобы члены кабинета министров сохранили хороших сотрудников, а тех, кто плохо справляется с работой, ненадежен, не появляется на работе и так далее, можно сократить», — обозначил Трамп.

Однако президент добавил, что если ответственные за сокращения люди не будут этого делать, «то это сделает Илон».

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Послание для Маска

Politico пишет, что Трамп своей речью передал сообщение кабинету: вы отвечаете за свои департаменты, а не Илон Маск. Миллиардер же может только давать рекомендации. Он также обозначил, что министры знакомы со своими подчиненными, поэтому они могут точно сказать, кто уйдет, а кто останется.

«Объединив усилия, Илон, DOGE и другие великие люди смогут добиться успеха на историческом уровне», — отметил Трамп, добавив, что министры могут оставить тех сотрудников, которых они считают значимыми.

По данным газеты, Маск согласился с директивой Трампа и признал, что допустил ошибки в своей работе. В соцсети X он также назвал встречу продуктивной.

Издание Politico предположило, что заявление Трампа может повлиять на ужесточение правового контроля в отношении DOGE. The New York Times отметил, что

в федеральных ведомствах работают и избиратели Трампа, а его «самые преданные сторонники» зависят от социальных пособий (их Маск считает финансовой пирамидой).

Увольнения в ЦРУ

The Washington Post со ссылкой на источники пишет, что американские разведывательные ведомства также опасаются массовых увольнений. В Пентагоне есть 5,4 тысячи служащих, которые находятся на испытательном сроке, они могут попасть под сокращение. В ЦРУ уже частично увольняют людей в этом статусе. Источник WP утверждает, что такого беспорядка не было десятилетиями.

«Мы стреляем себе в голову, а не в ногу», — сказал собеседник издания.

Источники считают, что подобные сокращения повлияют на работу ведомств. Это может привести к сбоям по сбору разведывательной информации об иностранных угрозах и будущей вербовке. Кроме этого, им будет труднее узнавать о готовящихся терактах, а также собирать данные о Китае, России, Иране.

В медийном пространстве Маск выступает как руководитель DOGE, причем ведомство фактически не является федеральным агентством. При этом официальная позиция Белого дома состоит в том, что Маск занимает должность только специального государственного служащего, который консультирует президента, но не может устанавливать свою политику, хотя Трамп его также публично называет руководителем DOGE.

Неопределенность статуса и должности Илона Маска в администрации Трампа, а также вопрос с реальными полномочиями миллиардера, как раз и вызвают больше всего критики у оппонентов президента США.

Скандал разразился на фоне серии массовых увольнений и угроз в адрес государственных служащих со стороны Маска. Суд в США пришел к выводу, что сокращения не были связаны с проблемами производительности, то есть потенциально эти действия нарушили законы о гражданской службе. Однако, вернут ли после решения суда уволенных сотрудников, пока непонятно. При этом в американских судах находятся еще несколько исков, связанных с Маском. Судьи также пытаются разобраться, что именно делает DOGE и какую роль играет миллиардер в этой организации.