«Нужен скальпель вместо топора»: Трамп запретил Маску увольнять чиновников

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social призвал руководителя Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска действовать осторожно при массовом увольнении государственных служащих.
«Мы говорим «скальпель» вместо «топора», — отметил Трамп.
При этом президент признал, что сокращать штат федеральных ведомств нужно, но также важно стремиться сохранить «лучших и самых продуктивных людей».
Увольняют министры, а не Маск
Трампа начали активно критиковать из-за роли Маска в радикальной перестройке федерального правительства. 6 марта президент во время совещания с членами своего кабинета отметил, что именно они отвечают за сокращение штата госслужащих, а не миллиардер, пишет NPR. Он добавил, что также говорил об этом во время закрытой встречи, на которой в том числе присутствовал Маск.
«Я не хочу видеть массовых сокращений, в результате чего увольняют много хороших сотрудников. Я хочу, чтобы члены кабинета министров сохранили хороших сотрудников, а тех, кто плохо справляется с работой, ненадежен, не появляется на работе и так далее, можно сократить», — обозначил Трамп.
Однако президент добавил, что если ответственные за сокращения люди не будут этого делать, «то это сделает Илон».
Послание для Маска
Politico пишет, что Трамп своей речью передал сообщение кабинету: вы отвечаете за свои департаменты, а не Илон Маск. Миллиардер же может только давать рекомендации. Он также обозначил, что министры знакомы со своими подчиненными, поэтому они могут точно сказать, кто уйдет, а кто останется.
«Объединив усилия, Илон, DOGE и другие великие люди смогут добиться успеха на историческом уровне», — отметил Трамп, добавив, что министры могут оставить тех сотрудников, которых они считают значимыми.
По данным газеты, Маск согласился с директивой Трампа и признал, что допустил ошибки в своей работе. В соцсети X он также назвал встречу продуктивной.
Издание Politico предположило, что заявление Трампа может повлиять на ужесточение правового контроля в отношении DOGE. The New York Times отметил, что
в федеральных ведомствах работают и избиратели Трампа, а его «самые преданные сторонники» зависят от социальных пособий (их Маск считает финансовой пирамидой).
Увольнения в ЦРУ
The Washington Post со ссылкой на источники пишет, что американские разведывательные ведомства также опасаются массовых увольнений. В Пентагоне есть 5,4 тысячи служащих, которые находятся на испытательном сроке, они могут попасть под сокращение. В ЦРУ уже частично увольняют людей в этом статусе. Источник WP утверждает, что такого беспорядка не было десятилетиями.
«Мы стреляем себе в голову, а не в ногу», — сказал собеседник издания.
Источники считают, что подобные сокращения повлияют на работу ведомств. Это может привести к сбоям по сбору разведывательной информации об иностранных угрозах и будущей вербовке. Кроме этого, им будет труднее узнавать о готовящихся терактах, а также собирать данные о Китае, России, Иране.
В медийном пространстве Маск выступает как руководитель DOGE, причем ведомство фактически не является федеральным агентством. При этом официальная позиция Белого дома состоит в том, что Маск занимает должность только специального государственного служащего, который консультирует президента, но не может устанавливать свою политику, хотя Трамп его также публично называет руководителем DOGE.
Неопределенность статуса и должности Илона Маска в администрации Трампа, а также вопрос с реальными полномочиями миллиардера, как раз и вызвают больше всего критики у оппонентов президента США.
Скандал разразился на фоне серии массовых увольнений и угроз в адрес государственных служащих со стороны Маска. Суд в США пришел к выводу, что сокращения не были связаны с проблемами производительности, то есть потенциально эти действия нарушили законы о гражданской службе. Однако, вернут ли после решения суда уволенных сотрудников, пока непонятно. При этом в американских судах находятся еще несколько исков, связанных с Маском. Судьи также пытаются разобраться, что именно делает DOGE и какую роль играет миллиардер в этой организации.