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Маск призвал к революции в правительстве США

Маск заявил, что Америка «утонет» без революции в работе правительства
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Kevin Lamarque/Reuters

Корабль под названием «Америка» утонет в том случае, если в работе правительства Соединенных Штатов не произойдет революция. Об этом в интервью Fox News заявил американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск.

«Это революция. Это, возможно, крупнейшая революция в правительстве со времен, собственно, революции. В конце этой работы Америка будет в гораздо лучшей форме», — прокомментировал нынешние реформы в американском правительстве Маск.

По мнению главы DOGE, в противном случае, если реформы не удастся претворить в жизнь, то Америку ждет печальная участь.

Также Илон Маск прокомментировал российско-украинский конфликт, выразив уверенность, что он завершится договоренностью о мире.

Маск считает, что действия президента США Дональда Трампа принесут свои плоды. Он убежден, что план главы Белого дома — это «единственное, что сработает».

Ранее Рубио раскрыл следующий шаг США по вопросу решения конфликта на Украине.

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