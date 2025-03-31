Над Россией за ночь сбили 66 украинских дронов. Военная операция, день 1132

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Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс, и ее лидер Владимир Зеленский это понимает. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами, пишет агентство Reuters.

«Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает», — отметил глава Белого дома.