Над Россией за ночь сбили 66 украинских дронов. Военная операция, день 1132

Москва и Вашингтон начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам. Об этом газете «Известия» рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ожидается, что новая встреча представителей РФ и США в Эр-Рияде может пройти в середине апреля, некоторые компании уже проявили интерес к проектам.
Президент Украины Владимир Зеленский собирается отказаться от ресурсной сделки с США. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп сообщает агентство Reuters.
«Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие проблемы», — отметил Трамп.
Украина никогда не вступит в Североатлантический альянс, и ее лидер Владимир Зеленский это понимает. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами, пишет агентство Reuters.
«Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает», — отметил глава Белого дома.
По информации губернаторов регионов, над которыми ночью были сбиты БПЛА, пострадавших и разрушений от ночной атаки беспилотников нет.
В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО над тремя регионами РФ уничтожены 66 украинских беспилотников. Над Брянской областью сбит 41 дрон, над Калужской — 24 дрона, над Курской — один дрон.
Российские бойцы ВДВ установили флаг на мемориальном комплексе в освобожденном селе Гоголевка в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.